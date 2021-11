Rai, accordo sulle nomine: Maggioni al Tg1. De Stefano allo sport al posto di Bulbarelli

17 novembre 2021 a

a

a

Arrivano indiscrezioni importanti legate alle nomine per i Tg Rai. Si sarebbe infatti sbloccata la partita sulla questione, con i curricula che sono arrivati ai consiglieri di amministrazione proprio mercoledì mattina 17 novembre, entro il termine previsto delle 11,30. Confermato, quindi, il Cda in programma giovedì 18 per dare il via libera alle nomine.

Settestorie, dalla figura di Claudio Baglioni alla suora che ha protetto i manifestanti

Le nomine principali consisterebbero in Monica Maggioni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2 e Simona Sala al Tg3. Sono queste, secondo quanto si è appreso, le proposte di nomina presentate dall’ad Carlo Fuertes ai consiglieri in vista del cda in programma giovedì. Si va verso Mario Orfeo alla direzione Approfondimento. Per RaiSport è stata indicata Alessandra De Stefano al posto di Auro Bulbarelli.

Fra i curricula giunti sul tavolo dei consiglieri della Rai, a quanto appreso dall’Adnkronos, c’è anche quello dell’attuale direttore del Tg3 Mario Orfeo che l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes proporrebbe come nuovo Direttore della Direzione Approfondimento. Per il Tgr confermato Alessandro Casarin, mentre per la direzione del giornale radio è stato indicato Andrea Vianello. Antonio Preziosi a Rai Parlamento (altra conferma), Paolo Petrecca a Rainews24, dove attualmente è vicedirettore.

Alessandra De Stefano, la carriera a Raisport e l'amore per Philippe Brunel. Chi è la conduttrice di Il Circolo degli Anelli

"Le ricostruzioni di queste ore sulle nomine Rai descrivono un quadro agghiacciante. Ormai, in maniera neanche troppo velata, le nomine verrebbero decise direttamente a Palazzo Chigi. L’era dei tecnici non può giustificare strappi che rappresentano precedenti gravissimi e preoccupanti: prima il CdA a totale controllo governativo e ora addirittura le nomine decise a Palazzo Chigi. Se fossero vere queste voci si starebbe trasformando la Rai da radiotv di Servizio Pubblico a radiotv di Stato", si legge in una nota durissima delll’esecutivo Usigrai.

Settestorie, il mondo della chirurgia estetica e dei social: giovani tutti schiavi di botox e selfie?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.