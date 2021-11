Oroscopo del Corriere di mercoledì 17 novembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

16 novembre 2021 a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di mercoledì 17 novembre 2021.

ARIETE: I problemi in amore non vi hanno fatto iniziare bene la giornata, pazienza! Non vi fa bene tenere il broncio e vivere male i rapporti con altre persone.

TORO: In coppia di giorno volano malintesi, ma la notte, sotto una sottile falce lunare, ritrovate l’antica sintonia. Progetti e fantasie per un futuro a due.

GEMELLI: L’amore è un pensiero fisso ed è materia di discussione con gli amici: seguire il vostro istinto, non i consigli degli altri, potrebbe giovarvi.

CANCRO: Ottimi risultati per chi ha intrapreso una nuova avventura. Attenzione, però, a non fare il passo più lungo della gamba e a non accontentarvi.

LEONE: Tra attenzioni e gesti dolci, l’intesa si rinnova. Se con il partner vi trovate bene non dovete avere paura di farglielo capire. Fate una sorpresa.

VERGINE: Situazione pesante in amore: oggi con il partner, domani chissà. Nessuna news, invece, per chi è alla ricerca dell’anima gemella.

BILANCIA: Un sottile dispiacere per una frase non detta o un favore rifiutato può incrinare un rapporto. Siateci per chi chiede aiuto quando è in difficoltà.

SCORPIONE: La sicurezza in voi stessi è un’arma che vi permetterà di trionfare in molti ambiti nella giornata di oggi. Attenzione però a non sembrare arroganti.

SAGITTARIO: Aria difficile oggi in famiglia, a causa di pettegolezzi che creano allarmismi. Cercate un confronto aperto con i diretti interessati.

CAPRICORNO: Basta un’incomprensione ed in famiglia è subito scontro. Siate meno permalosi e più disposti al dialogo in ogni singolo rapporto quotidiano.

ACQUARIO: La fortuna e l’amore vi sorridono, ma non tirate troppo la corda perché si potrebbe spezzare, lasciandovi in una condizione ben peggiore.

PESCI: Non tutte le storie sono destinate a durare. Mettere in chiaro i sentimenti rende possibile capire anche le intenzioni del vostro partner.

