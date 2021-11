Covid, 7.698 nuovi casi e altri 74 morti: in aumento i ricoveri ma in calo il tasso di positività (1,1%)

16 novembre 2021 a

a

a

In aumento i casi di Covid in Italia. Sono 7.698 i nuovi contagi di Covid 19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 5.144 di lunedì 15 novembre, per un totale di 4.873.075 dall’inizio dell’epidemia. Si registrano altri 74 morti, in rialzo rispetto alle 44 del giorno precedente, per un totale di 132.893 vittime sempre dall’inizio della pandemia.

Green pass, Crisanti: "Porterei validità a sei mesi. Terza dose? Andava progettata subito"

Questo quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del virus nel nostro Paese. Gli attualmente positivi sono in tutto 123.396. I tamponi sono 684.710, in forte aumento rispetto ai 248.825 di lunedì 15, con un rapporto tamponi-positivi (tasso di positività) all’1,1 per cento in calo rispetto al 2,1 di 24 ore fa. I ricoverati con sintomi sono 3.970 (+162), mentre si contano 41 nuovi ingressi in terapia intensiva che portano il totale a 481 (+6).

Il vaccino in Italia ha salvato oltre 12mila vite nei primi sei mesi. I dati della ricerca e le ipotesi sulla fine dell'incubo

I dimessi e guariti sono 5.220, per un totale di 4.616.786 dall’inizio della pandemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Lombardia (1.409), Veneto (1.278) e Lazio (827).

Ndrangheta, droga a fiumi durante il lockdown: 104 arresti e una tonnellata di cocaina sequestrata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.