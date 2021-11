Anagrafe online, via al servizio da lunedì 15 novembre: come ottenere i certificati digitali in pochi clic

14 novembre 2021 a

Novità importante per tutti gli italiani dalla giornata di lunedì 15 novembre. Sarà attivo il servizio che consentirà ai cittadini di ottenere i certificati anagrafici online, in materia autonoma e gratuita, accedendo alla piattaforma Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (www.anagrafenazionale.interno.it o www.anagrafenazionale.gov.it). A scaricare in anteprima il primo certificato digitale attraverso la piattaforma è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

I cittadini iscritti all’anagrafe, si legge in un comunicato diffuso dal ministero per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, dal ministero dell’Interno e da Sogei, potranno scaricare 14 certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello: Anagrafico di nascita, Anagrafico di matrimonio, di Cittadinanza, di Esistenza in vita, di Residenza, di Residenza Aire, di Stato civile, di Stato di famiglia, di Residenza in convivenza, di Stato di famiglia Aire, di Stato di famiglia con rapporti di parentela, di Stato Libero, Anagrafico di Unione Civile, di Contratto di Convivenza. Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saranno quindi gratuiti e disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo. Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato). Al portale si accede con la propria identità digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

Per ottenerli saranno necessari pochi e semplici passaggi, proprio nell’ottica di permettere a tutta la popolazione di accedere al servizio senza difficoltà, rapidamente e da casa, evitando così di recarsi negli uffici pubblici. Per usufruire del servizio sarà sufficiente collegarsi a uno dei due indirizzi www.anagrafenazionale.interno.it e www.anagrafenazionale.gov.it.

