Green Pass, il Governo potrebbe ridurre la durata a 6 o 9 mesi

La possibile e ormai probabile stretta sull'accorciamento della durata del Green Pass potrebbe essere decisa a inizio dicembre. Nel frattempo la missione è quella di spingere a più non posso la campagna vaccinale per la terza dose e nei confronti di chi ancora deve fare la prima. I dati diffusi dall'Iss - che rende noti i numeri relativi all'efficacia dei vaccini - stanno convincendo il Governo della necessità di attendere le prossime due settimane prima di modificare le norme relative alla certificazione verde. La riflessione riguarda la durata della validità del Green Pass, d'altronde "dopo 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale si osserva una forte diminuzione dell’efficacia vaccinale nel prevenire le diagnosi in corrispondenza di tutte le fasce di età". Ecco perché sul Green Pass è prevista una importante revisione, con due punti presi in esame: la durata di 12 mesi dall’ultima somministrazione e il rilascio a chi non è vaccinato e si sottopone al test antigenico. Bisogna infatti verificare se un anno non sia un tempo troppo lungo e valutare se ridurne la validità a sei mesi come chiedono gli scienziati o almeno a nove mesi. E soprattutto se - di fronte a una nuova impennata di contagi giornalieri - i tamponi rapidi siano effettivamente attendibili o se l’alta percentuale di "falsi negativi" non rischi una diffusione incontrollata del virus.

Gli analisti dell’Iss spiegano che "su tutta la popolazione, l’efficacia vaccinale passa dal 76% nei vaccinati con ciclo completo entro i sei mesi rispetto ai non vaccinati, al 50% nei vaccinati con ciclo completo oltre i sei mesi rispetto ai non vaccinati. Nel caso di malattia severa, la differenza fra vaccinati con ciclo completo da oltre e da meno di sei mesi risulta minore. Si osserva, infatti, una decrescita dell’efficacia vaccinale di circa 10 punti percentuali, in quanto l’efficacia per i vaccinati con ciclo completo da meno di sei mesi è pari al 92% rispetto ai non vaccinati, mentre risulta pari all’82% per i vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi rispetto ai non vaccinati". Per i 12-39 enni l’Iss stima che "l’efficacia scenda dall’80 al 59% per i contagi e dal 95 all’82% contro la malattia severa".

Secondo il bollettino poi "il 10,5% dei casi segnalati nelle ultime due settimane è di sesso maschile e di età compresa tra 10 e 29 anni, uguale alla percentuale di soggetti di sesso femminile nella stessa fascia di età. In totale, nel periodo 25 ottobre-7 novembre, il 52,5% dei casi di Covid-19 segnalati sono stati diagnosticati nelle femmine. La percentuale di casi rilevati in persone con età superiore a 60 anni è stabile (23,4% contro 23,2% rispetto alla settimana precedente). In leggero aumento l’età mediana dei casi, 43 anni.

