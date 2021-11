Oroscopo del Corriere di domenica 14 novembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

13 novembre 2021 a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di domenica 14 novembre 2021.

ARIETE: Giornata davvero positiva per l’amore: si rafforza l’intesa nei rapporti esistenti e nascono interessanti legami tra i single. Tenete gli occhi ben aperti.

TORO: Dedicate al vostro lavoro il meglio delle vostre energie. È il momento giusto per investire su voi stessi. Vi toglierete grandi soddisfazioni.

GEMELLI: Nella giornata di oggi vedrete riccamente premiati gli sforzi e l’impegno di queste ultime settimane. Qualcuno apprezza il vostro lavoro.

CANCRO: Se il “buongiorno si vede dal mattino”, oggi vivrete una giornata ricca e indimenticabile, sia in amore che sul lavoro. Cogliete l’attimo e non vi pentirete.

LEONE: Entrate inaspettate contribuiranno a rendere particolarmente piacevole la giornata di oggi. Nuovi incontri in serata per le persone single.

VERGINE: Vi sentirete poco considerati in ambito affettivo. Non è, però, una buona ragione per essere scontrosi con il partner o con gli affetti familiari.

BILANCIA: Si presenteranno alcune opportunità allettanti, ma ricordate: “non è tutto oro quello che luccica”. Diffidate da chi vi cerca insistentemente.

SCORPIONE: Avete avuto giornate migliori. Evitate di prendere decisioni prima di averne valutato con attenzione le conseguenze. Siate più riflessivi.

SAGITTARIO: Sebbene vi sentiate realizzati, non è il momento di adagiarsi sugli allori. Avete ancora molto da fare e la strada per il successo è sempre tortuosa.

CAPRICORNO: Sfruttate la vostra intelligenza per cogliere alcune occasioni favorevoli. Il momento è davvero eccellente e sarebbe un peccato sprecarlo. Carpe diem.

ACQUARIO: Vorreste ricevere un sostegno da parte dei familiari. Parlate dei vostri problemi senza remore, e vi arriverà l’aiuto che state cercando.

PESCI: Occhio al portafoglio! Oggi non è la giornata giusta per spendere e spandere. Probabilmente, infatti, fareste acquisti inutili e poco funzionali.



