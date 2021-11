Oroscopo del Corriere di sabato 13 novembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

12 novembre 2021 a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di sabato 13 novembre 2021.

ARIETE: Qualcuno potrebbe incitarvi a fare cose che non è vostra abitudine compiere e questo potrebbe rivelarsi un ottima opportunità da sfruttare.

TORO: Aspettatevi una sorpresa molto positiva che vi aiuterà a sbloccare alcune situazioni stagnanti. Potrete ripartire alla grande verso nuovi obiettivi.

GEMELLI: Certe piccole incomprensioni con la vostra famiglia non devono turbare la vostra serenità. Le stelle vi consigliano di non indugiare oggi.

CANCRO: Tutto quello di cui avete bisogno è concentrarvi sui vostri obiettivi e lavorare sul modo migliore per raggiungerli. Date retta ad un amico o persona cara.

LEONE: Vi soffermerete a considerare tutti gli aspetti di una situazione che richiede una vostra decisione. Preparatevi ad un repentino cambiamento.

VERGINE: C’è qualcosa che in questo momento suscita dentro di voi preoccupazioni e ansie. Un fido consigliere vi aiuta a ritrovare la lucidità.

BILANCIA: Prestare attenzione ai modi e ai toni può essere sorprendentemente rivelatore, come ascoltare gli altri. Il partner reclama più attenzioni.

SCORPIONE: Ultimamente i vostri impegni professionali stanno assorbendo gran parte delle vostre energie, ma le gratificazioni di certo non mancano.

SAGITTARIO: Anche le Stelle vi ricordano che “vola solo chi sa osare”... Quindi? Non lasciatevi intimorire e prendete con serenità le vostre decisioni future.

CAPRICORNO: Vi conviene non dare nulla per scontato, oggi potreste trovarvi alle prese con qualcosa che non capite pienamente. Ci vorrà un pò di tempo.

ACQUARIO: Cercate di scansare i discorsi e gli argomenti che sapete benissimo che darebbero inizio a litigi e putiferi, riceveste anche dure critiche.

PESCI: Le strade più fertili non è detto che siano le più semplici da percorrere. Le vostre responsabilità potrebbero moltiplicarsi ma non dovete temere.

