Jorginho, il matrimonio con Natalia Leteri e la relazione con Catherine Harding

Jorginho è uno dei calciatori di riferimento dell'Italia. Leader tecnico della formazione capace di laurearsi campione d'Europa lo scorso luglio a Londra, il centrocampista italobrasiliano gioca nel Chelsea dopo essere stato lanciato nel grande calcio a Napoli da Maurizio Sarri. Originario di Imbituba, compirà 30 anni il prossimo dicembre. Deve la nazionalità italiana al trisavolo del padre, Giacomo Frello, che lasciò Santa Caterina di Lusiana Conco, in provincia di Vicenza, per cercare fortuna in Brasile. Figlio di un ex calciatore, Jorginho si è poi trasferito in Italia all'età di 15 anni per cercare di sfondare.

Jorginho cresce nel settore giovanile dell'Hellas Verona, poi viene girato in prestito alla Sambonifacese (C2), poi il ritorno al Verona da protagonista dove si impone come regista. Poi la chiamata di Sarri e la convocazione in Nazionale con l'esordio nel 2016 (arriveranno poi 40 presenze e 5 reti). Con il Chelsea ha vinto l'Europa League e poi la Champions League. E' anche tra i candidati al prossimo Pallone d'Oro. Nel suo percorso in azzurro fu però decisiva la chiamata di Devis Mangia, il ct all'epoca dell'Italia U21 che il 13 novembre del 2012 lo chiamò - facendolo esordire - per l'amichevolte con i pari età della Spagna.

Piuttosto burrascosa la sua vita privata. Jorginho ha sposato nel 2017 Natalia Leteri, sua storica fidanzata nei precedenti otto anni. Insieme hanno avuto due figli: Victor e Alicia. Ma il loro matrimonio è finito in gran segreto. Lo scorso anno Jorginho è diventato di nuovo papà. Il figlio Jax è nato dalla relazione con la cantante irlandese Catherine Harding. Recentemente poi i tabloid inglesi hanno riportato un presunto flirt con la traduttrice del Chelsea, Elisa Scalcon.

