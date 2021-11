Giampiero Galeazzi morto, la malattia e l'ultima apparizione in tv. Sul diabete raccontò: "Quando mi emoziono mi tremano le mani"

12 novembre 2021 a

Giampiero Galeazzi si è spento oggi, venerdì 12 novembre 2021, all'età di 75 anni. Da tempo era malato. La sua ultima apparizione risale a una puntata di Domenica In, ormai oltre due anni fa. Negli ultimi anno ha lottato contro una brutta forma di diabete. Non un Parkinson come tanti hanno pensato dopo che si presentò nella trasmissione di Rai1 sulla sedia a rotelle. "È stato un errore presentarmi lì così. Sui social mi hanno già fatto il funerale ma io sono ancora vivo. Non ho il Parkinson, ho problemi di diabete. La salute va su e giù, come sulle montagne russe. Ho sbalzi di pressione, gonfiore alle gambe. Quando mi emoziono, mi tremano le mani, ma non sono messo così male. A 72 anni ho anche perso un po’ di chili" disse in una successiva intervista.

Giampiero Galeazzi morto, cambia la programmazione Rai del fine settimana: gli speciali dedicati a Bisteccone

Il motivo della presenza in tv in quelle condizioni dipese anche da una recente operazione al ginocchio. "Lo studio era pieno di cavi e, per non rischiare, un assistente ha pensato bene di mettermi su una carrozzina" spiegò. A Mara Venier però nel corso dell'intervista aveva confessato: "La vita mi ha dato moltissimo, ho gli ultimi 500 metri da attraversare". Proprio alla conduttrice era legato da grande amicizia: "Mi ha cambiato la vita" ha sempre detto. Da giornalista, bordocampista d'assalto, a voce del tennis e del canottaggio, negli anni Novanta si trasformò - in parallelo alla conduzione di 90esimo minuto - in showman proprio a Domenica In.

“C'ero anch'io lì sopra. Era un ‘tre con'”.

I ricordi della storica telecronaca dell'oro degli Abbagnale a #DomenicaIn https://t.co/BqTpI9Di0j

L'intervista completa del 2019 a Gian Piero #Galeazzi è su @RaiPlay https://t.co/hnzqHJnbAk pic.twitter.com/5CIgNcr0ZE — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) November 12, 2021

Giampiero Galeazzi lascia la moglie Laura e due figli, Gianluca e Susanna: 46 anni lui, 43 lei, entrambi giornalisti. Gianluca ha seguito le orme del padre diventando giornalista sportivo e lavorando principalmente per La7, mentre Susanna dopo esperienze a Sky è arrivata a Mediaset, dove ha lavorato con la redazione del Tg5 e di Verissimo.

La sua voce è stata icona per gli amanti dello sport. Penso sia giusto e doveroso omaggiare Giampiero #Galeazzi con una delle telecronache più iconiche della storia dello sport italiano, la vittoria di Antonio Rossi e Beniamino Bonomi nel K2 1000 Metri a Sydney 2000 pic.twitter.com/3rhKLySEV9 — Antonio Damiano (@AntoDamiano1996) November 12, 2021

