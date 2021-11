Manovra, taglio dell'Iva sugli assorbenti: ma per le donne il risparmio è di appena 7 euro l'anno

12 novembre 2021 a

a

a

Un risparmio che sembra essere quasi una presa in giro, ma forse è sempre meglio di niente. Con la riduzione dell’aliquota Iva sugli assorbenti, che passerà dall’attuale 22% al 10%, le donne interessate dalla misura, circa 12,8 milioni, risparmieranno 7 euro l’anno. Questo quanto emerge dalla relazione tecnica che accompagna il ddl bilancio, la Manovra presentata al Senato. Secondo le simulazioni contenute nel dossier la spesa media mensile per l’acquisto dei prodotti per l’igiene femminile non compostabili è di 5,8 euro, per una spesa annua di 70 euro.

Botte e stalking contro coetanea: arrestata baby gang in gonnella

Considerando il taglio di 12 punti dell’imposta sul valore aggiunto si arriva a una minore spesa di 7 euro l’anno, che moltiplicato per il numero delle donne interessate porterà a minori entrate per l’erario pari a 90 milioni di euro, a partire dal 2022. Nei giorni scorsi si era fatta portavoce di questa tematica la cantante Francesca Michielin, che si era sfogata sui social criticando l'elevato prezzo degli assorbenti in Italia.

Il Comune rimborsa pure gli assorbenti. Il bonus grazie ai biglietti per visitare Civita

"E anche oggi, come ogni mese - avva scritto la cantante su Twitter - ho speso i miei 15 euro di assorbenti (3 pacchi di media mi servono). Del resto, avere il ciclo è un lusso, è uno sfizio, come voler bere spumante, andare in vacanza, comprarsi le sigarette o un nuovo smartphone, no?". Il tweet ha scatenato una serie di commenti da parte di utenti che non condividono la lamentela della Michielin: da chi la invita a comprare assorbenti "più economici", fino a chi le consiglia di usare "coppette mestruali". Dopo il taglio da parte del Governo Draghi della tassazione sugli assorbenti dal 22 al 10%, Francesca Michielin ha risposto così: "No, non sono rimasta indietro. Non vogliamo il contentino - le sue parole -, vogliamo che la tassazione scenda ancora o che gli assorbenti siano gratuiti come accade in altri Paesi".

Papa Francesco ad Assisi: "Poveri inascoltati, la loro presenza spesso vista con fastidio"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.