Covid, contagi ancora in aumento: 8.569 nuovi casi e 67 morti. Ma cala il tasso di positività

Non si arresta l'aumento dei contagi da Covid. Giovedì 11 novembre infatti c'è da segnalare un balzo dei nuovi casi in Italia. Dai 7.891 di mercoledì 10 si è passati infatti a 8.569 di giovedì 11, secondo il bollettino del Ministero della Salute, ma con un numero maggiore di tamponi processati, 595.812, producendo un tasso di positività che comunque scende leggermente all’1,43%. In crescita pure il numero dei morti, 67 (+7). Gli attualmente positivi sono 106.920. Il totale delle vittime da inizio pandemia è di 132.618.

il punto in Italia: aumentano contagi (+37,7%) e ricoveri (+14,8%). Crollano vaccinazioni prima dose. Le città e le regioni a rischio. Possibili restrizioni su base comunale

Sono 4.569 le persone guarite in Italia nelle ultime 24 ore dopo aver contratto il Covid. Il totale da inizio pandemia è di 4.595.897. Per quanto concerne la situazione negli ospedali, aumentano di 62 unità i ricoveri in area medica in Italia di pazienti positivi. Attualmente i ricoverati con sintomi sono 3.509. Calano a 422 (-1) i malati in terapia intensiva con 37 ingressi giornalieri. La situazione tuttavia, rispetto ad altri paesi europei, sembra essere sotto controllo.

Covid, bambino di 11 anni intubato in ospedale: "Condizioni di estrema gravità"

