Katharina Miroslawa, l'amore con Carlo Mazza: poi l'omicidio e gli anni in carcere. Ora vende vini

Appuntamento con la cronaca su Rai3 nella puntata di Che fine ha fatto baby Jane, programma curato da Franca Leosini. La storia di giovedì 11 novembre è intitolata Una, Nessuna, Katharina e racconta appunto la vicenda di Katharina Miroslawa, passata a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta dalla cronaca rosa a quella nera.

La bellissima Katharina si esibiva danzando nei night club, sotto gli sguardi roventi degli avventori. La sua vita si è fermata quando morì l’uomo con cui aveva una relazione, il ricco imprenditore Carlo Mazza, freddato con due colpi di pistola nel febbraio del 1986. Katharina ha sempre negato tutto ma ha scontato 21 anni e sei mesi di carcere come mandante morale dell’omicidio. Da otto anni tuttavia Katharina Miroslawa è tornata in libertà. La storia parte quando lei ha 25 anni, sono i primi anni Ottanta, Katharina Miroslawa arriva a Parma dalla Polonia piena di belle speranze. Con lei il marito Witold e il figlioletto Niki. Occhi di ghiaccio e corpo perfetto, la ragazza è il sogno proibito di tutti i vitelloni della zona, ma il fortunato che riesce a conquistare il cuore della donna è l'imprenditore Carlo Mazza, 50enne dirigente di una fabbrica di acciaio, sposato e con figli adolescenti. Fra i due nasce una passione travolgente, al punto che l’uomo le mette a disposizione un piccolo appartamento, e le versa circa due milioni di lire al mese per tenerla lontana dagli occhi famelici dei frequentatori dei locali. Sotto una foto ripresa dal Corriere della Sera.

Mazza però viene ucciso tra l'8 e il 9 febbraio 1986, e poi trovato morto all'interno della sua auto. I sospetti si concentrano subito su Katharina, per il semplice motivo che l’uomo le ha intestato una polizza sulla vita di ben 1 miliardo. Il marito Witold Kielbasinski, nel frattempo diventato ex, viene anche lui indagato come esecutore materiale dell’omicidio. Nel 1987 i coniugi vengono entrambi assolti da ogni accusa.

Sembra finita, ma in seguito Katharina compie il passo falso di andare a riscuotere la famosa polizza. Il processo però si riapre solamente quando si scopre che il fratello della donna ha percorso con un auto a noleggio la tratta Monaco-Parma. La condanna definitiva per “concorso morale” nell’omicidio dell’industriale risale al 1993, e la durata della pena è di 21 anni. Ma il giorno della lettura della sentenza Katharina è ormai lontana, nascosta in Austria. Dove resta latitante per i successivi sette anni, trovandosi anche un nuovo compagno e dando alla luce una figlia. Arrestata a Vienna il 3 febbraio del 2000, viene trasferita nel carcere femminile veneziano della Giudecca, nel quale grazie all’indulto 2003 e 2006 sconta in totale 13 anni invece dei 21 previsti. Anche l'ex marito ha sempre scagionato la donna, dichiarando di aver agito in maniera autonoma, accecato dalla gelosia. Dal 2019 Katharina importa vini italiani, e ha ritrovato l’amore grazie a un’ingegnere informatico svedese. Ha due figli: Niki e Katharina. La sua storia sarà ripercorsa giovedì 11 novembre su Rai3, con il programma di Franca Leosini Che fine ha fatto baby Jane.

