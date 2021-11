No Green pass, stretta del Viminale sulle manifestazioni: "Potenziale pericolo di aumento dei contagi"

10 novembre 2021 a

La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha diffuso nella serata di mercoledì 10 novembre una circolare sulle restrizioni legate alle manifestazioni in piazza, in particolare di quelle cosiddette No Green pass. "In occasione delle manifestazioni no green pass si riscontra frequentemente un significativo livello di inosservanza delle misure anti Covid con potenziale pericolo di incremento dei contagi - si legge nella nota della titolare del Viminale -. Le restrizioni alle proteste di piazza potranno trovare applicazioni per manifestazioni pubbliche attinenti ad ogni altra tematica ma l’evoluzione del fenomeno correlato alla protesta contro il green pass ne rende necessaria l’urgente e immediata attuazione".

E ancora: "Le manifestazioni contro le misure sanitarie di contenimento del contagio da Covid 19 e l’obbligo di Green pass, che sono rappresentative del diritto a esprimere il dissenso stanno determinando tuttavia elevate criticità sul piano dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché sul libero esercizio di altri diritti, pure garantiti, quali in particolare quelli attinenti allo svolgimento delle attività lavorative e alla mobilità dei cittadini con effetti peraltro particolarmente negativi nell’attuale fase di graduale ripresa delle attività sociali ed economiche", si legge ancora nella nota della Lamorgese inviata a questori e prefetti. "Inoltre - è ribadito nel testo -, nell’esercizio del potere del questore andrà valutata ogni altra prescrizione finalizzata al rispetto delle misure anticontagio".

"Sulla base delle determinazioni adottate dai prefetti, i questori eserciteranno i poteri previsti dall’articolo 18 del tulps e delle connesse disposizioni regolamentari provvedendo ad adottare, laddove necessario, i divieti e le prescrizioni riguardanti lo svolgimento delle manifestazioni preavvisate - è scritto sempre nella direttiva - Laddove gli stessi questori non ravvisino esigenze impeditive, potranno adeguatamente modulare, per le aree diverse da quelle individuate come sensibili, l’esercizio del loro potere prescrittivo e confermativo in ragione di considerazioni fattuali, di tempo e di luogo, o di altre rilevanti circostanze quali il coinvolgimento nella manifestazione di un numero elevato di partecipanti". Insomma, una stretta importante sullo svolgimento delle manifestazioni di piazza.

