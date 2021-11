Non è l'Arena, sotto accusa Luciano Casamonica e il suo stile di vita: scontro con Francesca Fagnani | Video

10 novembre 2021 a

a

a

Scontro senza esclusione di colpi durante la puntata di Non è L'Arena andata in onda mercoledì 10 novembre su La7, tra Luciano Casamonica e la giornalista Francesca Fagnani. Entrambi sono tra gli ospiti (l'altro è Tommaso Cerno) invitati dal conduttore Massimo Giletti per discutere dell'inchiesta sul clan Casamonica e le loro case abusive. Presente in studio uno dei membri della famiglia, attaccato dalla Fagnani sui dubbi legati al suo lavoro per mantenere uno stile di vita sfarzoso. "Ho fatto l'attore con Tomas Milian e nel 1970 ho guadagnato 15 milioni di lire", ha affermato sicuro.

Lite tra Casamonica e Francesca Fagnani

"Poi compro e vendo auto", ha aggiunto. La giornalista ha però incalzato: "Intanto lei ha un precedente per spaccio". Ma Casamonica non si è scomposto più di tanto: "Se non ci fossero i Casamonica lei non avrebbe un lavoro", ha accusato ancora il nipote de "Re di Roma". Ma la Fagnani ha continuato senza dare tregua all'ospite di Giletti: "Non mi dica che fa l'attore perché non è Al Pacino, ha fatto una comparsata 40 anni fa", le parole della giornalista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.