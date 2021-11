Covid, 7.891 nuovi casi e 60 morti: tasso di positività in aumento dallo 0.9% all'1.6%

10 novembre 2021 a

In aumento i nuovi contagi da Covid in Italia, anche se la situazione, rispetto ad altri Paesi Europei, sembra essere maggiormente sotto controllo. Sono infatti 7.891 i nuovi casi di Coronavirus e 60 i morti in 24 ore, secondo i dati diffusi mercoledì 10 novembre dal ministero della Salute sulla situazione del contagio nel consueto bollettino, per un totale rispettivamente di 4.818.705 dall’inizio dell’emergenza e 132.551 vittime. Sono 487.618 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività pari all’1,6%, in aumento rispetto allo 0,9 per cento di martedì 9.

I ricoverati con sintomi sono 3.447; in leggero aumento il dato delle persone ricoverate in terapia intensiva, pari a 423 (+2 rispetto al giorno precedente). I dimessi/guariti sono 5.319, per un totale di 4.591.328 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Lombardia (1.073), Veneto (931) e Lazio (814).

Per quanto riguarda la Gran Bretagna, 39.329 i nuovi casi di Covid registrati nel Regno Unito nelle ultime 24 ore. A riferirlo le autorità sanitarie locali, spiegando che rispetto al giorno precedente sono stati confermati altri 214 decessi di persone positive al Covid 19. I contagi sono in aumento rispetto ai 33.117 casi registrati martedì 9 novembre, quando i decessi sono stati 262.

