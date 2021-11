Oroscopo del Corriere di giovedì 11 novembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

10 novembre 2021 a

a

a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di giovedì 11 novembre 2021.

ARIETE: Problemi sul fronte sentimentale. Siete sicuri di non star facendo un passo più lungo della gamba? A volte è meglio prendersi un attimo. Riflettete!

TORO: Rimboccatevi le maniche e armatevi di pazienza, perché il raggiungimento degli obiettivi prefissati richiede tempo e fatica. Ne varrà la pena.

GEMELLI: Sfruttate al massimo le vostre capacità mentali nella giornata di oggi, in questo modo, e con il favore delle Stelle, otterrete i risultati agognati.

Oroscopo del Corriere di mercoledì 10 novembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali



CANCRO: Siete indecisi rispetto a quel che desiderate in questo momento. Non abbiate fretta di scegliere tra le varie opzioni, arriverà il momento giusto.

LEONE: Vivrete una vera e propria “giornata da leoni”! Grandi soddisfazioni in amore e piacevoli sorprese sul lavoro vi attendono a braccia aperte.

VERGINE: La giornata si prospetta oscillante tra alti e bassi di varia natura, probabilmente per via della vostra accesa suscettibilità ed energia.

BILANCIA: Siete un po’ troppo concentrati su voi stessi e il partner potrebbe sentirsi messo da parte. Siate meno egoisti e cercate di comunicare meglio.

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi mercoledì 10 novembre 2021



SCORPIONE: La sfera affettiva vi regalerà forti emozioni e grande passione: in famiglia tutto è sereno e con il partner l’intesa è al top. Ottimo momento!

SAGITTARIO: L’affetto e le attenzioni di cui gli amici e il partner vi ricopriranno, vi daranno la carica per affrontare un nuovo incarico lavorativo e non solo.

CAPRICORNO: La giornata sarà particolarmente impegnativa. Tralasciate i sogni vacanzieri e concentratevi sul da farsi, arriveranno momenti migliori.

ACQUARIO: Rapidi cambiamenti umorali e piccoli fastidi fisici potrebbero rendervi scontrosi. Attenti a quel che potreste dire o fare nella giornata di oggi.

PESCI: Novità in arrivo per i single, che faranno incontri molto interessanti e stimolanti. Per chi è in coppia, tutto fila liscio come l’olio.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 9 novembre 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.