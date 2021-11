Fedez entra in politica? L'azienda del rapper registra dominio web per le elezioni 2023

10 novembre 2021 a

a

a

La società Zdf Srl che fa capo a Fedez ha registrato un dominio sul web che sembra annunciare una partecipazione del rapper alle prossime elezioni politiche (che si terranno nel 2023). A confermarlo all’Adnkronos uno degli It manager della Zdf: "Dalla società Zdf mi è arrivata via mail una richiesta di attivare questo dominio in data odierna", ha spiegato il responsabile dell’area informatica della società raggiunto telefonicamente. Il dominio registrato e attualmente inattivo è: Fedezelezioni2023.it .

Chiara Ferragni nuda per Parigi, trasparenze hot e seno nascosto solo da copricapezzoli d'oro | Foto

L’indiscrezione è arrivata dal Corriere della Sera, secondo cui la registrazione sarebbe avvenuta nella mattinata di mercoledì 10 novembre. Ovviamente il sito al momento risulta inattivo, ma intanto il dominio è stato acquistato: è un primo passo, poi Fedez eventualmente deciderà che cosa farne. Essendo poi la società che ha comprato tale dominio proprio quella che fa capo al rapper (la ZDF, ndr), quindi non c’è spazio per fraintendimenti: è davvero lui che ha voluto bloccare “fedezelezioni2023.it", poi si vedrà cosa vorrà effettivamente farci. Potrebbe anche essere una trovata pubblicitaria.

Fedez indagato per diffamazione aggravata: Pietro Maso lo ha denunciato per una canzone

Di certo questa mossa non è del tutto sorprendente: negli ultimi mesi Fedez si è inserito sempre di più nel dibattito politico, soprattutto in difesa del ddl Zan e in contrapposizione alla Lega e a Matteo Salvini. Chissà come si posizionerebbe in campo il Fedez politico, dato che in passato non aveva nascosto simpatie grilline.

Orietta Berti, la hit che non doveva cantare con Achille Lauro e Fedez e la gaffe clamorosa di Cristiano Malgioglio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.