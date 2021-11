Oroscopo del Corriere di mercoledì 10 novembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

09 novembre 2021 a

a

a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di mercoledì 10 novembre 2021.

ARIETE: Gli influssi planetari potrebbero stimolare in voi una certa voglia di cambiamento. Ma nulla di nuovo appare chiaro all’orizzonte.

TORO: Oggi non vi mancherà certamente l’ottimismo: scorgerete in ogni cosa una buona opportunità per il vostro futuro e ne sarete attratti.

GEMELLI: Accusate un momento di stanchezza, ma nonostante ciò riuscirete a portare egregiamente a compimento il vostro lavoro.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 9 novembre 2021

CANCRO: Una spiccata capacità di comprensione vi consentirà di fare qualcosa di molto importante per una persona a voi cara. Mostratevi per chi siete.

LEONE: Cercate una via di mezzo tra ostinazione e superficialità. Ricercate un equilibrio o rischierete di perdere la possibilità di afferrare buone occasioni.

VERGINE: Oggi sarete particolarmente briosi e pimpanti e questo vi porterà a vivere una giornata veramente molto piacevole e ricca di incontri.

BILANCIA: Nella giornata odierna potrete contare su una buona dose di intuito, che vi aiuterà a pianificare le mosse più adeguate ai vostri scopi.

Oroscopo del Corriere di martedì 9 novembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

SCORPIONE: Certe volte vi intestardite su particolari che, sebbene insignificanti agli occhi dei più, per voi assumono un’importanza capitale.

SAGITTARIO: Via libera alla creatività e alla voglia di afferrare i vostri sogni oggi. Ma in amore mostratevi più attenti all’altro, ultimamente pensate solo a voi.

CAPRICORNO: Prestate molta attenzione a non spendere tutto quello che avete sul conto, perché il periodo non è proprio positivo per le vostre finanze. Occhio!

ACQUARIO: È veramente sbalorditivo il modo in cui riuscirete a evitare le conseguenze negative dei guai che avete combinato, siate fieri di voi.

PESCI: Sentite tutto il peso dei problemi che vi affliggono, ma non scoraggiatevi. Si tratta di un momento di passaggio che tutti hanno affrontato.

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 9 novembre 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.