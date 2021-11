Agorà, Galli promuove la pillola antivirale: "Utile a evitare la malattia grave negli anziani" | Video

09 novembre 2021 a

L'infettivologo Massimo Galli è intervenuto durante la puntata di Agorà di martedì 9 novembre, in onda come sempre su Rai3. "L’antivirale molnupiravir, su cui l’Ema ha avviato la revisione dei dati disponibili in vista dell’uso in emergenza, è molto utile e promettente tenendo conto che il nostro armamentario terapeutico contro la malattia conclamata è lontano dall’essere soddisfacente - ha sottolineaeto il già docente di Malattie infettive all'università Statale di Milano -. Abbiamo una capacità di intervento che è assolutamente limitata e quindi è importante avere un farmaco che serve ad evitare lo sviluppo di una malattia grave nelle persone più a rischio, ovvero negli anziani la possibilità di bloccare il virus all’inizio sarebbe una grandissima opportunità".

Il discorso si è poi spostato sul Natale: "Come sarà il prossimo? In questo momento la possibilità di avere una ulteriore espansione delle vaccinazioni, ad esempio con le terze dosi, ci potrà permettere un Natale meno complicato. La famosa ondata, che sarà piccola, l’attendiamo per dicembre ma non sarà un cavallone da surfista - ha spiegato -. Dalla pandemia di Covid tuttavia non ne siamo fuori e la situazione presenta ampi margini di incertezza".

Galli però ha lasciato trapelare un pizzico di ottimismo in più rispetto al solito: "La situazione comunque non è paragonabile con quella dello scorso anno. Sulla terza, quarta, quinta e ventesima dose fatemi indovino e vi farò ricchi come diceva un vecchio detto molto banale - ha commentato -. La situazione riguarda una malattia ficchiamoci in testa che è nuova e che parte da un virus che non avevamo mai affrontato e che non ha eguali. Quindi abbiamo la necessità di mettere in atto tutte le misure necessarie finché non sarà un minino più chiara la situazione".

