Codice della strada, le novità: multe più salate e stretta per i monopattini

Entrerà in vigore entro mercoledì 10 novembre il codice della strada aggiornato, incluso nel nuovo Decreto Infrastrutture. Tante le novità da conoscere: la prima è che al volante, oltre allo smartphone, sarà vietato usare pure gli altri device elettronici, come tablet e simili. La norma li indica come “apparecchi radiotelefonici” e l’elenco include pure computer portatili, notebook e “dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante”.

Aumentano le sanzioni nei confronti di chi parcheggia indebitamente nelle aree di sosta per disabili: in questo caso le sanzioni pecuniarie andranno da 168 a 672 euro (attualmente la forbice oscilla da 84 a 335 euro), mentre i punti decurtati dalla patente diventeranno 6 anziché 2. E da gennaio 2022 i disabili, muniti di regolare contrassegno, potranno parcheggiare gratuitamente su striscia blu (qualora fossero occupate le specifiche aree di sosta). Gli stalli preposti alla ricarica di un veicolo elettrico dovranno essere occupati solo nell’arco di tempo necessario per fare rifornimento. Trascorsa un’ora, sarà vietato sostare ulteriormente. Il divieto non vale tra le 23 e le 7 del mattino, ad eccezione degli spazi riservati alle colonnine fast e alle super fast, che dovranno essere liberati non appena terminata l’operazione di ricarica.

Stretta per i motociclisti che viaggiano senza casco: attualmente, se il passeggero non indossa il casco ed è minorenne, viene multato il guidatore. D’ora in avanti, invece, la sanzione per il passeggero scatterà a prescindere dall’età. Sui monopattini, a partire dall'1 luglio 2022, diventano obbligatori le frecce (e gli stop) e i freni su entrambe le ruote (i nuovi monopattini commercializzati dopo quella data dovranno esserne provvisti, tutti gli altri hanno tempo fino al 1° gennaio 2024 per adeguarsi). L’assicurazione sarà obbligatoria solo per i mezzi a noleggio. I monopattini non potranno superare i 6 km/h di velocità durante il transito nelle aree pedonali e non potranno viaggiare oltre i 20 km/h in tutti gli altri casi. E non potranno circolare né sostare sui marciapiedi – salve deroghe comunali – né circolare contromano.

