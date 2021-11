Oroscopo del Corriere di martedì 9 novembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

08 novembre 2021 a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di martedì 9 novembre 2021.

ARIETE: La fortuna torna ad assistervi, riservandovi ottime possibilità lavorative. Prenderle al volo è il modo migliore di rimettersi in gioco.

TORO: Un interessante viaggio si avvicina. Cambiare aria vi aiuterà anche a vedere alcune relazioni da una prospettiva migliore e più positiva.

GEMELLI: La voglia di emergere non deve farvi rinunciare alla vostra indole più tranquilla e riflessiva. Chi apprezza queste doti saprà notarle.

CANCRO: Gli amori fugaci sono quelli che di solito preferite: poco impegnativi e intensi. Ma non scacceranno il piccolo vuoto che continuate a sentire.

LEONE: Se il vostro partner è piuttosto silenzioso forse è perché non vi state comportando bene. In questo periodo siete, infatti, freddi e distaccati.

VERGINE: L’invidia non è mai la risposta ai propri problemi. è solo in base alla vostra personalità e capacità che dovete orientare le vostre scelte.

BILANCIA: Se il lavoro vi toglie troppe energie cercate di lasciarvelo alle spalle almeno a casa. Altrimenti rischiate un grave esaurimento.

SCORPIONE: Lo stress del lavoro rischia di sfinirvi se non trovate un’adeguata valvola di sfogo. È anche a questo che serve uscire con gli amici!

SAGITTARIO: Allontanate i brutti pensieri dalla testa. Se il problema è l’insicurezza dovete solo rendervi conto che buttarsi a volte è un’ottima soluzione.

CAPRICORNO: Una mattinata ricca di imprevisti fornirà occasioni a raffica per mostrare le proprie doti. Non tutto il male vien per nuocere: butattevi!

ACQUARIO: Il lavoro vi sta regalando soddisfazioni inaspettate. Tutto quello che avete seminato ora sta dando finalmente i suoi frutti tanto attesi.

PESCI: In amore ci sono interessanti novità. Un incontro inaspettato vi emozionerà e non poco, dando il via ad una nuova e divertente avventura.



