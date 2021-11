Rave party, Lamorgese: "Servono leggi più dure, con quelle ora in vigore non si possono contrastare"

07 novembre 2021 a

Intervista del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, rilasciata a Il Messaggero, in cui ha spaziato su diversi temi, a cominciare dai rave party, per i quali la stessa ministra è finita nel mirino. "I rave party si sono sempre svolti. Solo nel 2018 ci sono stati almeno una cinquantina di raduni clandestini, dalla centrale di Montalto di Castro alla fabbrica ex Viberti di Nichelino - ha spiegato -. E come è stato osservato in più occasioni, le leggi in vigore non ci mettono in condizione di contrastare questi grandi rave illegali come avviene in altri Paesi d’Europa dove le norme sono più severe".

La Lamorgese ha quindi proseguito: "Sono consapevole - ha sottolineato - del senso di preoccupazione che questo fenomeno determina nell’opinione pubblica, sia per i comportamenti illegali connessi all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, sia per i riflessi sulla possibile diffusione dei contagi da Covid. Sono convinta - ha aggiunto il ministro - che serva un intervento normativo per rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto. Il ministero dell’Interno sta lavorando ad un’ipotesi di fattispecie criminosa che consenta di disporre la confisca obbligatoria dei veicoli e degli strumenti necessari per l’organizzazione dell’intrattenimento e che preveda l’obbligo del ripristino dei luoghi".

La Lamorgese ha poi concluso: "Sul piano preventivo, potremmo introdurre la possibilità di ricorrere ad altri strumenti investigativi, come già avviene per diversi reati di particolare gravità. Tutto questo per allinearci alla legislazione degli altri Paesi europei, nei quali, evidentemente, oggi gli organizzatori dei rave party rischiano molto di più. Su queste ipotesi ci sarà un confronto con il ministero della Giustizia", ha affermato ancora il ministro.

