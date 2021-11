Alessandro Zan e l'amore: "Non ho un compagno ma la speranza di innamorarmi c'è sempre"

06 novembre 2021 a

Alessandro Zan è un deputato italiano, eletto tra le fila del Pd. Porta il suo nome la cosiddetta Legge Zan, la normativa che punta a punire le discriminazioni e le violenze per orientamento sessuale, genere e identità di genere. Il disegno di legge nell’ottobre del 2021, ha subito una battuta d’arresto in Senato e appunto prende il nome proprio dal suo relatore, Alessandro Zan. Nato a Padova il 4 ottobre del 1973 sotto il segno zodiacale della Bilancia, la sua passione per le tematiche sociali è iniziata già durante gli studi superiori promuovendo manifestazioni in favore dei diritti civili.

E’ apertamente omosessuale ma sulla sua vita sentimentale non ci sono particolari informazioni, se non quella che lui ha rilasciato durante una intervista a Verissimo, da Silvia Toffanin, andata in onda sabato 6 novembre 2021: "Non ho un compagno, ma la speranza di innamorarmi e di vivere con una persona c’è sempre". Ha raccontato che al suo coming out la reazione del padre non è stata subito buona. "Poco prima di fare coming out, in famiglia, ero impaurito e agitato. Mia madre fu comprensiva e dolcissima, invece mio padre non la prese bene. Poi fece un percorso di accettazione personale e alla fine divenne un mio grande sostenitore", ha raccontato al Corriere della Sera qualche tempo fa.

Per lui, ha sempre detto, fu fondamentale l’Erasmus in Inghilterra: “Tornando in Italia compresi quanto la nostra società fosse ancora fortemente machista e patriarcale. Ma un mondo diverso, fuori, era possibile. Così ho cominciato la mia militanza”, ha detto sempre al Corriere della Sera. Da lì l’Arcigay a Padova, sua città d’origine, l’iscrizione ai Democratici di sinistra (“un’ottima scuola politica”), il Pride nazionale del 2002, il Padova Pride Villagge e gli anni da amministratore nella Giunta del sindaco Flavio Zanonato. Zan è tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata di sabato 6 novembre.

