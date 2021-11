Covid, balzo dei contagi: 6.764 nuovi casi e 51 morti. Gli attualmente positivi sopra quota 90.000

05 novembre 2021 a

a

a

Continuano ad aumentare i contagi da Covid in Italia. Balzo quindi dei nuovi casi: dall’ultimo bollettino del ministero della Salute diffuso venerdì 5 novembre si evince che i nuovi positivi sono 6.764, in crescita rispetto ai 5.905 riscontrati giovedì 4, con un numero di tamponi processati leggermente superiori a quelli effettuati nelle 24 ore precedenti, 543.414 e che produce un lieve innalzamento del tasso di positività all’1,24%. Calano al contrario i morti, 51 (-8). I guariti sono 3.730, gli attualmente positivi registrano anche oggi una crescita, stavolta di 2.980 attestandosi su un numero complessivo pari a 90.356.

Crisanti a Tagadà: "Il Covid ha spazzato via 1,5 milioni di anni di vita" | Video

A peggiorare sono anche i dati provenienti dagli ospedali. Si registra infatti una tendenza alla crescita nei reparti ordinari, con il numero dei degenti a 3.124 (+79), e dei ricoverati nelle terapie intensive a 395 (+12) con 37 nuovi ingressi. Sono 86.837 le persone in isolamento domiciliare. Dal punto di vista dei contagi sulle regioni, quella dove si registra l’incremento più sostenuto è la Lombardia (840), a seguire Veneto (792) e Campania (722). "L’incremento della circolazione virale caratterizza tutto il Paese. Ad alimentarlo sono le fasce d’età più giovani, in particolare fra i 30-39 e i 40-49 anni, che rispetto ai 20-29enni hanno una copertura vaccinale più limitata", ha detto Silvio Brusaferro in un videomessaggio a commento del report settimanale su Covid 19 in Italia.

Pfizer, la nuova pillola antivirale "riduce i ricoveri del 90%"

Brusaferro ha quindi proseguito; "L’ultima settimana è stata caratterizzata da un aumento della circolazione virale nel nostro Paese, che si inserisce in un quadro europeo caratterizzato da un’elevata o elevatissima circolazione del virus in molti Paesi. In Italia, però, la curva è ancora più contenuta rispetto ad altri Paesi europei grazie alla copertura vaccinale - ha affermato - emerge poi una relazione molto stretta fra i paesi dove circola in maniera molto intensa il virus e la copertura vaccinale".

Speranza: "Rispettare obbligo mascherine al chiuso, presto vaccini 5-11 anni"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.