Covid, Iss: "Tutte le regioni a rischio moderato". E per Figliuolo è "tutto pronto per la terza dose"

Con l'avvicinarsi dell'inverno torna lo spauracchio Covid. Dati in rialzo secondo gli ultimi report ufficiali, con i principali indicatori sulla situazione pandemica in Italia che fanno preoccupare. Tutte le Regioni e province autonome risultano classificate a rischio moderato. Tra queste, 2 Regioni, la Puglia e la Campania sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Cabina di regia sull’andamento del Covid in Italia, secondo i dati comunicati dall’Istituto superiore di sanità. Inoltre - si legge nel report - 15 Regioni e province autonome riportano un’allerta di resilienza.

Covid, 5.905 nuovi casi e 59 morti: in rialzo tasso di positività, ricoveri e terapie intensive

L’incidenza settimanale a livello nazionale è in risalita: 53 per 100mila abitanti (29/10/2021-04/11/2021) contro 46 per 100.000 abitanti della scorsa settimana. Inoltre, nel periodo 13 ottobre - 26 ottobre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,15 (range 0,93 - 1,28), in aumento rispetto alla settimana precedente e al di sopra della soglia epidemica. È stabile e sopra la soglia epidemica, l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero. Si ritiene che le stime di Rt siano poco sensibili al recente aumento del numero di tamponi effettuati, perché sono basate sui soli casi sintomatici e/o ospedalizzati.

Figliuolo: "Curva contagio sale, potenziare campagna vaccinale. Terza dose dopo 181 giorni"

"Noi siamo pronti per la terza fase della vaccinazione. Ci sono le dosi, c’è l’organizzazione, la chiarezza di idee e c’è lavoro di squadra con il ministero della Salute, le Istituzioni, le Regioni, l’associazionismo, la Difesa, la Protezione Civile. Dobbiamo affrettarci e imprimere ritmo alle terze dosi, siamo vicini alle 100mila dosi al giorno". Così il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid, sulla curva dei contagi in risalita. "Stiamo razionalizzando gli hub, vogliamo prevenire, siamo pronti. Dobbiamo procedere con ordine, l’obiettivo è aumentare la percentuale di vaccinati in Italia al 90%", ha concluso.

Sileri: "Il vaccino non sarà obbligatorio per i bambini, ma è l'arma in più per combattere il Covid"

