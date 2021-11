Oroscopo del Corriere di venerdì 5 novembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

04 novembre 2021 a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di venerdì 5 novembre 2021.

ARIETE: Se ti preoccupi per una sola questione, potresti non vedere gli altri pezzi importanti del grande insieme, anche se sono evidenti a tutti gli altri.

TORO: Sarai di ottimo umore e troverai il tuo atteggiamento positivo amplificato mano a mano che comunichi con chi ti sta intorno. Fai un tentativo.

GEMELLI: Se continui ad aspettare che qualcuno capisca cosa stai pensando, ci vorrà molto tempo prima che la verità venga fuori. Parla chiaramente.



CANCRO: Oggi potete librarvi a grandi altezze in un attimo. C'è un'energia che incoraggerà le persone a condividere se stesse con gli altri.

LEONE: Fai qualcosa che ami fare e che ti renda veramente felice. C'è una sensazione espansiva nell'aria che amplificherà qualsiasi tuo stato d'animo.

VERGINE: Fate domande quando non capite qualcosa. Solo così imparerete, vi svilupperete e crescerete sia mentalmente che emotivamente.

BILANCIA: Mettete da parte le vostre preoccupazioni e fate ciò che più vi piace. Mantenete un sorriso sul viso, è la chiave per aprire qualsiasi porta.

SCORPIONE: Siate diplomatici, non guerrieri. Concentratevi sugli aspetti positivi invece di quelli negativi. Provate ad adottare questo atteggiamento.

SAGITTARIO: Nonostante l'euforia delle novità, è necessario ragionare bene su quello che dovrete affrontare. La superficialità non è buona consigliera.



CAPRICORNO: Questo è uno di quei giorni in cui è più facile essere se stessi. Non sentite il bisogno di cambiare la vostra personalità per adattarla a qualcosa.

ACQUARIO: La comunicazione è una parte fondamentale della giornata. Scoprirai che una grande quantità di informazioni è a portata di mano, basta chiedere.

PESCI: L'equilibrio è cruciale in ogni parte della vostra vita, è l'unico modo per mantenere un punto di vista sano. Concentrati di più su te stesso.

