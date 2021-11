Maria Bergamas, il figlio Antonio maestro comunale: la sua lettera alla madre prima di morire in guerra

04 novembre 2021 a

Maria Bergamas è una donna simbolo della Prima guerra Mondiale. Ha perso il figlio Antonio durante la Grande Guerra ed è stata scelta come madre del Milite Ignoto, per rappresentare tutte le altre mamme italiane a cui non sono state restituite le spoglie. Nata a Gradisca d’Isonzo, 23 gennaio 1867, è morta a Trieste il 22 dicembre 1953, all’età di 86 anni. Dopo la guerra, Maria ebbe l’incarico di scegliere il corpo di un soldato tra undici salme di caduti non identificabili, raccolti in diverse aree del fronte. Il 28 ottobre 1921, nella basilica patriarcale di Aquileia, in quello che passerà alla storia col nome di Rito di Aquileia, la donna fu posta di fronte alle undici bare allineate: appoggiò lo scialle sulla seconda bara e, dopo essere passata davanti alle prime, non riuscì a proseguire nella ricognizione e si accasciò al suolo davanti alla decima bara urlando il nome del figlio.

Prima di sposarsi il suo nome era Maria Maddalena Blasizza. Prese il cognome del marito, Bergamas, dopo il matrimonio, lo stesso del figlio Antonio. Quest'ultimo, ebreo triestino, era maestro comunale. Nel 1914 disertò dall’esercito austroungarico e passò in Italia dove si arruolò volontario sotto falso nome, raggiungendo il fronte nel giugno 1915. Morì il 18 giugno 1916 e fu decorato con medaglia d’argento al valore militare. La salma di Antonio Bergamas venne dunque riconosciuta e sepolta assieme agli altri caduti nel vicino cimitero di guerra delle Marcesine sull’Altipiano dei Sette Comuni. In seguito al violento bombardamento della zona le salme divennero però irriconoscibili e Antonio Bergamas con gli altri compagni di sventura risultò ufficialmente disperso.

Questa la lettera che scrisse alla madre Maria prima di partire per la guerra, e pubblicata dal Corriere della Sera nel novembre 2011: "Domani partirò per chissà dove, quasi certo per andare alla morte. Quando tu riceverai questa mia, io non ci sarò più. Forse tu non comprenderai questo, non potrai capire come non essendo io costretto sia andato a morire sui campi di battaglia… Perdonami dell’immenso dolore ch’io ti reco e di quello ch’io reco al padre mio e a mia sorella, ma, credilo, mi riesce le mille volte più dolce il morire in faccia al mio paese natale, al mare nostro, per la Patria mia naturale, che il morire laggiù nei campi ghiacciati della Galizia o in quelli sassosi della Serbia, per una Patria che non era la mia e che io odiavo. Addio mia mamma amata, addio mia sorella cara, addio padre mio. Se muoio, muoio coi vostri nomi amatissimi sulle labbra, davanti al nostro Carso selvaggio", le ultime parole di Antonio ai parenti. La storia di Antonio e Maria sarà al centro del docufilm in onda su Rai1 giovedì 4 novembre dal titolo La scelta di Maria.

