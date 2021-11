Bonus Terme 2021, come spendere i 200 euro e l'elenco delle strutture convenzionate

03 novembre 2021 a

Tutto pronto per il bonus terme. Con l’incentivo statale il Governo intende far ripartire il comparto del wellness per coprire una parte delle spese dei soggiorni termali (fino a 200 euro per cittadino, senza limitazioni di reddito e di Isee). Non solo: è un’occasione anche per chi conosce poco questo mondo quasi magico fatto di acque e fanghi caldi, che rilassano e hanno potenti capacità terapeutiche.

Ma come si fa ad ottenere il bonus? Le stazioni convenzionate sono 117. L’elenco è stato presentato in queste ore sul sito di Invitalia, società del ministero dell’Economia, con tanto di mappa. Non c’è bisogno di nessuna registrazione. Basta contattare lo stabilimento prescelto, che poi fisserà una prenotazione e provvederà autonomamente a incassare il rimborso: da quel momento i servizi possono essere usufruiti entro 60 giorni a partire dall’8 novembre. Possono godere dello sconto tutti i maggiorenni, senza nessuna limitazione, né legata al reddito, né al nucleo familiare. Esiste un possibile intoppo? Sì, quello tipico dei bonus e degli incentivi di Stato. La dotazione finanziaria è 53 milioni, esaurita la quale la buona occasione è sfumata.

Il voucher è valido per gli ingressi termali, i massaggi e i trattamenti wellness ed estetici. C’è chi, nell’occasione, ha deciso di aggiungere altre offerte per i suoi clienti. L’incentivo è utilizzabile ad esempio nelle strutture QC Terme scegliendo tra Pré Saint Didier, Bormio Bagni Vecchi, Bormio Bagni Nuovi e Dolomiti. Chi ne usufruisce avrà anche una carta QC Gift per le strutture di Milano, Torino e Roma. Ci sarà anche la possibilità di soggiornare nei wellness resort ad un prezzo speciale. In Umbria è accreditata un'unica struttura: Bagni Triponzio, che fa riferimento ad Arcos Srl a Cerreto di Spoleto. A questo link tutte le strutture accreditate nel territorio nazionale.

