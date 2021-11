Oroscopo del Corriere di giovedì 4 novembre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

03 novembre 2021 a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di giovedì 4 novembre 2021.

ARIETE: Se ti senti ispirato a fare un cambiamento radicale o a correre un rischio enorme, fidati di ciò che ti dice il tuo istinto e procedi dritto per la tua strada.

TORO: È il momento di prendere l'iniziativa. Se canalizzi la tua energia con saggezza, sarai altamente dinamico e creativo. Sii aperto a nuove soluzioni.

GEMELLI: Avventura ed esplorazione sono i temi caldi della giornata e ti incoraggeranno a intraprendere nuovi viaggi, anche solo mentali.

CANCRO: L'intensità raggiunge i massimi livelli. Sarai chiamato a lasciarti alle spalle il tuo passato e ad abbracciare le possibilità del futuro.

LEONE: A causa del vostro stato d'animo, oggi vi farete cogliere da un'ansia profonda da mancare di lucidità. Attenti alle reazioni del partner.

VERGINE: Alcune interferenze ostacoleranno quasi sicuramente i tuoi piani attentamente preparati, quindi aspettati anche situazioni imprevedibili.

BILANCIA: Creatività e piacere sono il leitmotiv della giornata. Scoprirai nuove cose che ti fanno sorridere e imparerai ad essere felice anche da solo

SCORPIONE: Succederà qualcosa che ti ricorderà da dove vieni e dove si trova il tuo cuore, ma che evocherà anche grandi cambiamenti nelle tue relazioni.

SAGITTARIO: Oggi sarai motivato a studiare, adattarti alle situazioni e imparare alcuni trucchi intelligenti che ti permetteranno di tenere sotto controllo la tua vita!

CAPRICORNO: Fortunatamente la tua definizione di "soddisfazione" subirà alcuni cambiamenti inducendoti a goderti anche le piccole cose della vita.

ACQUARIO: Liberati dagli schemi e dalle strutture che appesantiscono il tuo cuore e crea un'atmosfera confortevole in cui puoi rilassarti in pace.

PESCI: Lavora per lasciare andare ciò che ti sei portato dentro per anni e crea lo spazio in cui puoi esprimere la tua opinione e la tua prospettiva.

