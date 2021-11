Taranto, positiva al Covid dà alla luce una bimba già contagiata

03 novembre 2021 a

Una notizia che arriva da Taranto e che potrebbe avere dei risvolti significativi per quanto riguarda lo studio del virus. Nel capoluogo di provincia pugliese una donna quarantenne, a quanto risulta non vaccinata, ha dato alla luce una bimba già contagiata dal Covid. Le loro condizioni di salute sono state considerate buone ed entrambe restano in isolamento nel reparto di Ostetricia dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo la Asl, madre e piccola non hanno particolari sintomi legati al virus. Al secondo tampone, effettuato dopo 24 ore, la piccola è già risultata negativa.

La donna è stata accolta nel nosocomio in fase di travaglio ed al triage aveva dichiarato di non avere sintomi riconducibili al Covid. Successivamente, però. è stata trasferita nel reparto di Ostetricia in regime di isolamento, come prevede la procedura in attesa dell'esito del tampone. E proprio quest'ultimo è risultato positivo. A quanto emerge, tuttavia, la donna ha potuto dare alla luce la bambina in sicurezza e il parto è stato trattato come un caso Covid.

Domani la bambina, in buone condizioni di salute, sarà sottoposta al terzo tampone per avere un riscontro definitivo. Il padre della piccola ha dichiarato che "è vero che il primo tampone era risultato positivo, ma ci è stato detto che poteva dipendere dal fatto che il liquido amniotico della mamma potesse essere contaminato. Bisognava attendere l'esito del secondo tampone, che è risultato negativo. Insomma, la prima positività non significava che la bimba, dal punto di vista tecnico e medico, avesse il Covid". "La notizia più bella l'ho avuta - ha aggiunto il genitore - e cioè che mia figlia sta bene e non ha preso il virus. Questa è la cosa più importante".

