Juventus-Zenit, torna Chiesa titolare. Le probabili formazioni, l'orario e dove vederla in tv

02 novembre 2021 a

a

a

Juventus stasera - martedì 2 novembre 2021 - in campo in Champions League: con lo Zenit (ore 21) i bianconeri possono conquistare gli ottavi di finale della competizione con due turni di anticipo. Basterebbe anche un pareggio.

Conte al Tottenham: manca solo l'annuncio. Ecco l'ingaggio faraonico

"Dobbiamo lavorare e stare in silenzio, nel calcio chi vince ha ragione e chi perde ha torto. Ora dobbiamo avere tutti senso di responsabilità. Dobbiamo mettere un mattoncino alla volta per cominciare a ricostruire” ha detto Massimiliano Allegri alla vigilia. Il rammarico più grande del tecnico bianconero è proprio che "fino a cinque giorni fa sembrava fossimo usciti dai problemi, poi sono bastate due partite per tornare indietro. Io e i ragazzi dobbiamo renderci conto che abbiamo una responsabilità importante, perché siamo la Juventus. Ci manca qualcosa a livello di equilibrio". E ancora: "Con lo Zenit ci giochiamo il primo obiettivo della stagione, centrare il passaggio del turno, cosa che ci permetterebbe di concentrarci di più sul campionato. Sulla formazione: "Chiesa e De Ligt stanno bene". Out Kean, Ramsey e De Sciglio, dovrebbe rivedersi Chiesa nell'undici titolare. In difesa con Bonucci ci sarà de Ligt.

Calcio: con un solo gol Ibra fa 400 reti nei campionati e stabilisce un altro record | VIDEO

La partita tra Juve e Zenit è in programma alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in chiaro su Canale 5. La diretta streaming sarà disponibile su SkyGo, Now TV e TimVision. Le probabili formazioni: JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Morata, Dybala. (A disposizione: Perin, Pinsoglio, Chiellini, Rugani, Cuadrado, Pellegrini, Arthur, McKennie, Rabiot, Kulusevski). All. Allegri. ZENIT (5-4-1): Kritsyuk; Sutormin, Chistyakov, Lovren, Rakitskiy, Karavaev; Mostovoy, Barrios, Wendel, Claudinho; Azmoun. (A disposizione: Byazrov, Kerzhakov, Khotulev, Krugovoy, Malcom, Kravtsov, Erokhin, Kuznetsov, Dzyuba). All. Semak. ARBITRO: Hernandez (Spagna).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.