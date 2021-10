Latina: maxi-rissa con pistole e bastoni finisce con un morto e dieci feriti

31 ottobre 2021 a

Un morto e dieci feriti è il tragico bilancio di una rissa tra membri della comunità indiana avvenuta la scorsa notte a Borgo Montello di Latina. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, che indaga sull’accaduto, i partecipanti alla rissa si sono affrontati con bastoni in ferro e sono stati anche esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco che, tuttavia, non hanno colpito nessuno dei partecipanti. Un uomo di 29 anni ha perso la vita a causa delle lesioni riportate nell’aggressione mentre altri 10, nessuno dei quali in pericolo di vita, sono stati ricoverati nei diversi ospedali della zona e dei comuni vicini.

Sul posto le volanti della Questura di Latina insieme alla squadra mobile. La polizia scientifica ha sequestrato due bastoni tubolari in ferro e tre bossoli esplosi. Le indagini, ancora in corso, sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina.

La rissa è avvenuta a poca distanza dalla discarica di Borgo Montello. La rissa sarebbe avvenuta dopo una festa che era stata organizzata nella casa della vittima in occasione della nascita del figlio. Ai festeggiamenti hanno partecipato altri membri della comunità indiana e a un certo punto, per motivi ancora da chiarire, la situazione è degenerata e non è escluso che alla rissa abbiano partecipato persone esterne, che non erano alla festa.

