No Green Pass, la protesta choc di Novara: manifestanti travestiti da ebrei prigionieri dei lager nazisti

Ancora una protesta choc dei No Green Pass, questa volta andata in scena lungo le strade di Novara. La necessità del certificato per accedere ai luoghi di lavoro (e non solo) è stata paragonata addirittura ad Auschwitz. I manifestanti hanno sfilato indossando pettorine a strisce verticali bianche e grigie. Alcuni di loro hanno mostrato anche un numero. Ovviamente un chiaro riferimento agli ebrei prigionieri nei lager e nei campi di concentramento nazisti. I manifestanti, inoltre, erano aggrappati ad una corta con evidenti nodi, portata in corteo per ricordare il filo spinato. Giusi Pace, infemiera e sindacalista, tra i promotori della manifestazione, ha sottolineato che l'intenzione era quella di "rappresentare una minoranza creata dal governo che ci ha privato della libertà". Naturalmente la marcia è stata scandita dai soliti slogan: basta dittatura, nessuna violenza fai resistenza, giù le mani dai bambini. In piazza i manifestanti hanno inscenato una specie di "marcia forzata".

#intanto No green pass, protesta choc a Novara: si vestono come prigionieri dei lager nazisti. Dura reazione della Comunità ebraica: «Queste persone non sanno cosa è stata la Shoah, pazzesco che si manifesti in questo modo». https://t.co/ifz1yEXbJI — La7 (@La7tv) October 31, 2021

Durissime le reazioni per la protesta choc. "Queste persone non sanno nemmeno cosa sia stata la Shoah", ha sottolineato Rossella Bottini Treves, presidente della Comunità ebraica di Novara e Vercelli. A La Stampa ha dichiarato che è "pazzesco che si manifesti in questo modo e non è la prima volta in Italia". Condanna senza mezzi termini da parte di Noemi Di Segni, presidente dell'Ucei, l'Unione delle comunità ebraiche italiane: "Davanti a farneticazioni come quelle di Novara non è possibile invocare la libertà d'espressione garantita dalla Costituzione - ha dichiarato all'Agenzia Ansa - Paragoni impossibili come quello cui abbiamo assistito costituiscono un assoluto abuso e un'offesa alla Memoria, che non è solo memoria ebraica ma patrimonio comune di una società e civiltà. Come spesso denunciato in questi mesi e anni, un presidio valoriale sempre più a rischio e il cui persistente oltraggio a rischio mette anche il nostro futuro".

"Sono scioccato da chi si richiama ai campi di concentramento", ha aggiunto il ministro della Salute, Roberto Speranza: "Sono cose fuori dalla grazia di Dio. Non esiste alcuna dittatura sanitaria. Dobbiamo insistere a dare messaggi basati su evidenza scientifica. Queste persone non vanno insultate, ma convinte sui dati che ci dicono che i vaccini sono efficaci e sicuri".

