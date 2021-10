G20, i leader lanciano la monetina nella Fontana di Trevi: ma il dossier sul clima è ancora in salita

31 ottobre 2021 a

I leader mondiali, guidati dal premier italiano Mario Draghi, prima della giornata conclusiva del G20 a Roma si sono ritrovati tutti insieme per una Photo opportunity con lancio della monetina alla Fontana di Trevi. Dopo lo scatto di sabato 30 ottobre, insieme a medici e infermieri in omaggio al loro impegno in prima linea nella lotta contro il coronavirus, domenica 31 si è aperta con una fotografia davanti alla celebre fontana capitolina prima di riprendere i lavori del summit all’Eur.

I leader si sono posizionati con le spalle alla Fontana di Trevi. Il premier Mario Draghi al centro, tra la cancelliera tedesca uscente Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron. I leader stranieri hanno poi lanciato la monetina nella Fontana, tradizionale rito per augurare un ritorno nella città eterna. Il lancio è stato salutato da un applauso, dopo il quale i capi di Stato e governo hanno lasciato il centro storico in vista della ripresa dei lavori del summit. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha guidato il gruppo, seguito anche da Boris Johnson e Pedro Sanchez.

Intorno al monumento e lungo le strade limitrofe uno schieramento imponente di forze dell’ordine, cameramen e fotografi, con l’intera zona vietata al traffico. Un tappeto guida azzurro ha segnato l’ingresso alla zona della vasca, dove c'è stata la presenza di due carabinieri in alta uniforme. Elicotteri a sorvolare la zona. La

monetina da 1 euro lanciata dai leader del G20, è stata coniata in Italia. Sul retro c’è la raffigurazione dell’uomo vitruviano simbolo del G20. I lavori alla Nuvola, nella giornata di domenica 31, verteranno sul dossier legato al clima, ancora in salita.

