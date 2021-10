Ruby, Ilda Boccassini da Mentana: "Non si doveva arrivare al processo"

30 ottobre 2021 a

Intervista su La7 per Ilda Boccassini. L'ex pm milanese ha risposto alle domande del direttore dell'emittente, Enrico Mentana, in uno speciale andato in onda sabato 30 ottobre.

"Giovanni Falcone ha avuto persone che gli hanno voluto bene nella magistratura, come Paolo Borsellino, ma in troppi lo hanno ostacolato, quelli che si definivano amici, quelli che lo detestavano - ha affermato -. Quando ho conosciuto Giovanni Falcone ho cominciato a 'sfruttarlo', la sua sapienza, il suo modo di fare indagini, volevo apprendere tutto", ha aggiunto. Poi Boccassini ha proseguito: "Quello che mi è capitato non cercandolo, in tutte le inchieste, in un mondo molto più grande di me e che era difficile starci dentro con i piedi giusti, era di non fare la mossa sbagliata e fare la fine di Squid Game, perché muori, non solo fisicamente, ma anche dentro". le parole dell'ex pm.

Sul processo Ruby: "Il problema era che in discussione c’era proprio la possibilità di fare il processo. Tutto quello che e stato utilizzato, le leggi ad hoc e i rinvii è stato fatto perché non si doveva arrivare al momento in cui si dice in nome del popolo italiano", ha sottolineato la Boccassini parlando del processo in cui è stato coinvolto Silvio Berlusconi. L’ex magistrato ha ricordato che "non si sono mai difesi nel processo; si sono difesi fuori dai processi dilatando i tempi, lì si è fatto di tutto per allungare e creare un ostacolo alla democrazia, abbattere il diritto vuol dire che la democrazia muore", ha dichiarato l'ex pm.

