Covid, 4.878 nuovi casi e 37 morti: gli attualmente positivi tornano sopra quota 80.000

Contagi da Covid in calo in Italia nella giornata di sabato 30 ottobre. Sono infatti 4.878 i nuovi casi di Covid 19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 5.335 di venerdì 29, per un totale di 4.767.440 dall’inizio dell’epidemia. Si registrano 37 morti, in aumento rispetto ai 33 del giorno precedente, per un totale di 132.074 sempre dall’inizio dell’epidemia. Questo quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Gli attualmente positivi sono 80.381.

I tamponi sono 477.352, in aumento rispetto ai 474.778 di venerdì 29, con un rapporto tamponi-positivi (indice di positività) all’uno per cento, in calo rispetto all’1,1 per cento del giorno precedente. I ricoverati con sintomi sono 2.707. In leggero calo il dato delle persone ricoverate in terapia intensiva, che passa da 349 a 346 (meno tre). I dimessi/guariti sono 3.103, per un totale di 4.554.985 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Campania (629), Lombardia (574), Lazio (538) e Veneto (532).

"La pandemia non finirà domani mattina - il commento di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - molti sono vissuti per mesi con l’idea che c’è un interruttore, che si chiami vaccino o estate, che consenta lo stop quasi per incanto. Non sarà così, sarà una fuoriuscita graduale e la mancata copertura vaccinale di 2,7 milioni di over 50 rappresenta un problema. Tra l’altro in questa platea non sappiamo neppure quanti sono gli esentati. Insomma c’è uno zoccolo duro di persone che non si vuole vaccinare e che ha un elevato rischio di ospedalizzazione e decesso. E questo rappresenta un problema non piccolo", ha aggiunto durante il suo intervento a Futura, la scuola di cultura politica destinata agli under 30 ideata dal presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

