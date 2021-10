Oroscopo del Corriere di domenica 31 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

30 ottobre 2021 a

a

a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di domenica 31 ottobre 2021.

ARIETE: Mantieni un atteggiamento positivo e le cose seguiranno il loro naturale corso. Racconta qualche barzelletta e mantieni le cose leggere e energiche.

TORO: La tua tendenza naturale è quella di guardare con diffidenza coloro che promettono cose grandiose e fai bene a metterli in discussione.

GEMELLI: Nessuno sembra capire la tua prospettiva. La tua incredibile emotività ti mette in una categoria tutta tua. Cercate di non ostracizzarvi dal gruppo.

Paolo Fox, l'oroscopo del fine settimana di Halloween: le previsioni di tutti i segni zodiacali



CANCRO: Bilanciate la vostra natura esuberante e avventurosa con un po' di disciplina oggi. È importante ridere, ma anche restare concentrati sui propri doveri.

LEONE: Ci saranno anche mille cose da fare oggi, ma potrete farle solo se vi concentrate su una alla volta. Adottate un approccio spensierato.

VERGINE: Non importa cosa tu stai facendo oggi, divertiti. Fischia una melodia. Alza il volume dello stereo e balla in cucina mentre prepari la cena.

BILANCIA: Non c'è motivo di fare o dire sempre quello che gli altri ti impongono. La tua sensibilità ti aiuta a capire chi ti circonda, ma può essere pesante.

Oroscopo del Corriere di venerdì 29 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali



SCORPIONE: Solo perché devi essere pratico non significa che devi essere scontroso. Ricordate che occuparsi di questioni serie può essere divertente.

SAGITTARIO: Potresti trovare difficile trattare con le persone a livello emotivo oggi. Qualcuno potrebbe sembrare troppo esigente nei tuoi confronti.

CAPRICORNO: Potresti trovare le tue emozioni un po' smorzate oggi, ma questo potrebbe non essere un male. Cercate di non ingigantire troppo le cose.

ACQUARIO: Assicurati di avere la tua dose quotidiana di risate e cerca di uscire di più dal tuo guscio. Questo è un buon momento per lasciarsi andare.

PESCI: Questo è un giorno importante per voi per essere grati per tutto quello che avete. Abbracciate i vostri cari e fate loro sapere quanto sono importanti.

Oroscopo del Corriere di sabato 30 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.