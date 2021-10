Covid, 5.335 nuovi casi e altri 33 morti: tasso di positività sopra l'1%: in aumento i ricoveri

29 ottobre 2021 a

Iniziano ad aumentare i contagi da Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore infatti sono stati 5.335 i nuovi casi da Covid in Italia (giovedì 28 ottobre erano stati 4.866), secondo i dati del ministero della Salute nel consueto bollettino. Da giovedì 28 sono stati registrati altri 33 morti (rispetto ai 50 del giorno precedente) che portano a 132.037 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 474.778 tamponi, con un tasso di positività che sale all’1,1%.

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 2.658 (giovedì 28 erano 2.609), con un aumento di 49 persone rispetto al giorno precedente mentre sono 349 i ricoverati in terapia intensiva (+2 rispetto a giovedì 28), con 18 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.551.882 i guariti (+3.433) e 78.644 gli attualmente positivi (+1.866).

