Oroscopo del Corriere di sabato 30 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di sabato 30 ottobre 2021.

ARIETE: La vostra autostima è messa in discussione da una conversazione affrettata o da una situazione spiacevole. Non accettate le cose come appaiono.

TORO: Potreste scoprire che oggi gli altri sono ostili nei vostri confronti. Non prendetela sul personale. Ci sono altre persone con cui stare in contatto.

GEMELLI: La flessibilità è importante oggi. Assumete un approccio rilassato e disinvolto. Cercare di far prevalere le proprie idee non è la tattica migliore.

CANCRO: La tensione arriva da tutti i lati e vi costringe a fare una mossa. Cercate di non sentirvi sotto pressione per qualcosa che non volete fare.

LEONE: Non lasciate che siano le azioni degli altri a dettare il vostro umore. Il tuo stato d'animo è una tua responsabilità e devi averne il pieno controllo.

VERGINE: Oggi è uno di quei giorni in cui la prosperità è molto più vicina di quanto si pensi. Troverai quello che cerchi, fai il primo passo per raggiungerlo.

BILANCIA: Avete ancora alcuni timori nel farvi conoscere per ciò che realmente siete. I colleghi vi procurano uno senso di disagio, fatelo passare.

SCORPIONE: Lasciatevi andare all'espansività che arriva quando vi relazionate con gli altri. La comunicazione è una parte fondamentale della giornata.

SAGITTARIO: Mai come oggi vi accorgerete che è indispensabile scendere a compromessi per evitare discussioni. Mostratevi più mansueti del solito.

CAPRICORNO: L’intesa resiste bene alle incertezze e alle inquietudini del periodo. La coppia risulta consolidata e forte, anche dopo le traversie del passato.

ACQUARIO: Stai adottando un approccio molto più audace quando si tratta di amore e romanticismo. Non conoscerai mai le possibilità se non ci provi.

PESCI: La comunicazione è la chiave per espandere il vostro mondo in molti modi. La persona accanto a voi potrebbe avere saggezza da condividere.

