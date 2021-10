Uragano Apollo, allerta rossa in Sicilia: onde di 4 metri e allagamenti

29 ottobre 2021 a

Negozi e scuole chiuse, poca gente in strada ed esclusivamente per necessità urgenti. Molti generi alimentari - pasta, lievito, latte e cioccolata - sono andati a ruba. La Sicilia si è blindata. In particolare a Siracusa sono già in azione le idrovore mentre a Catania è stato chiuso il lungomare. I cittadini siciliani, in particolare quelli dei due centri orientali dell'isola, aspettano barricati in casa l'arrivo dell'uragano ribattezzato, nelle ultime ore, Apollo. Previste onde alte quattro metri e allagamenti. Provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 114 Orientale Sicula tra i km 137.2 e 147.5, ad Augusta, in provincia di Siracusa, a causa di un allagamento provocato dal maltempo.

Città barricata e deserta in attesa dell'uragano Medicane

Intanto sono diverse le criticità che si stanno verificando nella provincia di Siracusa è in corso una ricognizione e un censimento dei danni. Il Dipartimento regionale di Protezione civile Sicilia sta facendo convergere nella città aretusea squadre da Caltanissetta per dare supporto alle altre squadre di volontari già operanti sul territorio con le pompe idrovore. Il Drpc è in collegamento con i cinque Centri coordinamento soccorsi (Css) attivati nelle prefetture interessate dall’emergenza maltempo.

Le previsioni: maltempo diffuso, rovesci di forte intensità al Sud

A Catania e provincia, sono venti gli interventi di soccorso in atto e altrettanti sono stati effettuati durante la notte appena trascorsa. Il dispiegamento sul territorio del dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco è stato ulteriormente potenziato e ridistribuito nell’area metropolitana di Catania. Al Centro di Formazione dei Vigili del Fuoco di via San Giuseppe la Rena a Catania, sono state dislocate delle sezioni operative in assetto alluvione, dotate anche un mezzo anfibio, che potranno essere prontamente impiegate in centro storico e nella zona Sud della città. Sul campo sono dislocati e impegnati complessivamente oltre 210 Vigili del Fuoco attrezzati per le attività di soccorso ordinarie e in assetto operativo alluvione.

Vulcano, fumi dal sottosuolo: divieto di scalata al cratere. Rischio eruzione

