Covid, Gimbe: vaccini in calo, -52% nell'ultima settimana

Nell’ultima settimana sono solo 193.205 i nuovi vaccinati: -52,9% rispetto alla settimana precedente. È quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. La media mobile a 7 giorni del numero dei tamponi antigenici rapidi, dopo l’impennata da 173.235 del 13 ottobre a 371.960 il 21 ottobre (+114,7%), si è stabilizzata: nell’ultima settimana sono stati effettuati 2.604.550 tamponi antigenici rapidi. La media mobile a 7 giorni dei nuovi vaccinati si è ridotta da 58.620 del 19 ottobre a 27.601 del 26 ottobre.

Green Pass, inchieste sui falsi: quasi 400.000 tra esenzioni e certificati medici

Intanto a Trieste, città simbolo delle manifestazioni No Green Pass, Stefano Puzzer lascia il Coordinamento 15 ottobre, nato nel capoluogo friulano, e dà vita con Eva Genzo, Claudia Castellana, Raffaella Vignoli e Matteo Bruch, "cittadini e lavoratori di Trieste, rappresentanti le diverse realtà lavorative della città", al gruppo ’Gente come noi - Fvg’. In una nota Puzzer spiega che "attraverso questo gruppo verrà dato seguito alla lotta comune finalizzata al raggiungimento degli obiettivi già specificati fino a oggi ovvero abolizione del Green pass e dell’obbligo vaccinale anti Sars Cov 2 per tutti i cittadini".

No Green Pass, Lamorgese: "A Trieste non lavoratori ma estremisti da sgomberare"

Il codice etico del gruppo, "che confidiamo ispirerà quella degli altri gruppi che nasceranno sul territorio italiano", si legge nella nota di Puzzer, sono "nessuna appartenenza politica o sindacale, solo cittadini e lavoratori; nessuna violenza ma solo manifestazioni e resistenza pacifiche; sì ad azioni di qualunque genere finalizzate a favorire la solidarietà, il dialogo e la reciproca comprensione tra cittadini, anche di pensiero diverso; sì alla riaffermazione dei valori fondanti lo Stato di diritto, al recupero delle nostre radici culturali, sociali e umane e al rispetto dei precetti contenuti nella nostra Costituzione".



