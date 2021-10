Green Pass, inchieste sui falsi: quasi 400.000 tra esenzioni e certificati medici

27 ottobre 2021 a

Le inchieste su falsi green pass aumentano ogni giorno in tutta Italia. I numeri d'altronde sono di quelli che fanno riflettere: più 300mila esenzioni da vaccino, oltre 90mila certificati medici. Scattata la verifica tra denunce e inchieste, con alcune aziende che - riporta La Repubblica - iniziano a rivolgesi ad agenzie di investigatori privati per verificare la posizione di dipendenti assenti.

Pochi giorni fa i Carabinieri del Nas di Catania avevano deferito 4 medici operanti nella provincia etnea. L’indagine trae origine dalle verifiche condotte nell’ambito delle attività di controllo che i militari stanno conducendo presso gli hub del territorio etneo, per accertare la corretta applicazione delle procedure finalizzate al rilascio della certificazione verde Covid, il cosiddetto Green Pass. I medici denunciati rilasciavano gli esoneri alla vaccinazione certificando che i loro pazienti potevano "essere ammessi in qualunque ambiente di vita e di lavoro», non presentando «sintomi o segni di malattie infettive o contagiose in atto".

