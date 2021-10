Scuola, almeno Draghi pensa all'educazione: ma il centrodestra manca all'appello

26 ottobre 2021 a

Almeno, qualcuno che ne parla c’è. E tanto meglio se a farlo è il Presidente del Consiglio, che, intervenendo da una scuola di Bari, ha riportato al centro il tema educativo. Quest’ultimo è un po’ il Grande Trascurato del confronto politico, con i partiti che lo hanno-tutti- messo in secondo, se non in terzo piano. Quando invece è la priorità, o meglio dovrebbe esserlo, specialmente considerando i contraccolpi che ha avuto il Covid sul livello di competenze dei nostri ragazzi. Ieri, dunque, il premier ha posto l’accento su tutto questo, specie considerando i gap tra Nord e Sud del Paese. “Investire nella scuola - ha detto Draghi - è un dovere civile e un atto di giustizia sociale: le società più prospere sono quelle che preparano meglio i loro giovani a gestire i cambiamenti”.

Dunque, a questo proposito è necessario “riallineare domanda e offerta di competenze”, oltre ad “abbattere i pregiudizi che ancora ostacolano il talento femminile: una sfida che possiamo vincere soltanto se partiamo dalla scuola”. A questo proposito, Draghi ha rilanciato il tema degli investimenti sul Mezzogiorno del Pnrr, osservando che, sul cattivo impiego della spesa si è creato “un ostacolo alla libertà e una tassa sul futuro dei giovani”. Quanto all’impiego di risorse, il premier ha posto l’accento sul “miliardo e mezzo di euro per dare ulteriore slancio agli istituti tecnici superiori”, in modo da agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. E ha ricordato poi “la riforma degli Its, che intende allineare la formazione tecnica superiore alle aree tecnologiche del futuro, come la mobilità sostenibile e le biotecnologie”.

Un obiettivo da portare a casa “definitivamente nel 2022 , assieme alla riforma degli istituti tecnico-professionali”. L’accento su un sistema educativo proiettato all’inclusione sociale fu posto da Mario Draghi già nel discorso di insediamento alle Camere. Peccato che, però, sul lato dei partiti non si scorga una visione strutturata su un tema che è la vera sfida dei prossimi decenni. Che riporti al centro la valorizzazione del talento e l’importanza del merito come criterio di definizione dei percorsi. E se il centrosinistra ha in ogni caso ben poco da dire, dopo che l’ideologia di una “scuola egualitaria” ha di fatto distrutto la trasmissione del sapere, a mancare all’appello è il centrodestra.

