Oroscopo del Corriere di mercoledì 27 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

26 ottobre 2021 a

a

a

ARIETE: Hai sempre avuto una sana autostima, ma questa fiducia è minacciata dai compiti assegnati e che ritieni al di sotto delle tue capacità.

TORO: Le opportunità educative che desideri sono fuori portata oggi. Invece di sbattere la testa contro il muro, formula un nuovo piano d'azione.

GEMELLI: Una faccenda complicata potrebbe costarti tempo e fatica. Sii civile con tutti coloro che sono direttamente coinvolti nel conflitto.

CANCRO: Sul lavoro dimostratevi aperti e altruisti nelle scelte che fate, ma pur sempre autorevoli e di esperienza. Ricordate qual è il vostro ruolo.

Oroscopo del Corriere di martedì 26 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

LEONE: L’unica cosa che conta davvero è la vostra felicità. Se la persona che avete ora accanto ve la dà, allora è quella giusta. Allontanate le distrazioni.

VERGINE: Qualcuno potrebbe giocare con il tuo cuore oggi e non ti piace per niente. È tempo di difendersi, anche a rischio di innescare una discussione.

BILANCIA: Non hai intenzione di andare contro la tua coscienza. Se questo significa rompere una stretta collaborazione, così sia.

SCORPIONE: Quel lavoro da sogno che hai in mente rimarrà solo un sogno finché ti mancheranno le conoscenze o le abilità necessarie per ottenerlo.

Oroscopo del Corriere di lunedì 25 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

SAGITTARIO: E’ il momento di parlare in maniera diretta con chi ultimamente può aver frainteso le vostre intenzioni. Lasciare stare i rancori sul lavoro.

CAPRICORNO: Il dispiacere per una delusione o comunque per un litigio può causare problemi. Questo accade se tenete in modo speciale alla persona in questione.

ACQUARIO: Immergerti in un compito che ti consenta di concentrarti su pensieri e sentimenti positivi. Uscirai da questo lavoro sentendoti più ottimista.

PESCI: Attenzione ai cambiamenti inaspettati, soprattutto da tempo lavorate nello stesso settore, con gli stessi collaboratori fidati vicino.

Oroscopo del Corriere di sabato 23 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.