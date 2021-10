Mietta non vaccinata, Roberto Burioni semina il sospetto sull'esenzione: "Problemi di salute? Esiste solo per due casi..."

26 ottobre 2021 a

Il caso Mietta a Ballando con le Stelle tiene banco in tv e sui social. La cantante non ha potuto partecipare all'ultima puntata della trasmissione, perché risultata positiva al Covid. E quando si è collegata da casa con lo studio, Selvaggia Lucarelli - che fa parte della giuria - non ha esitato a chiederle se fosse vaccinata. Dall'altra parte però non è arrivata nessuna risposta. Da quel momento, il caos. Secondo alcuni, infatti, la giurata avrebbe violato la privacy dell'artista, facendo quella domanda. Per altri l'artista non vaccinata avrebbe messo in pericola la salute degli altri concorrenti, alcuni tra l'altro piuttosto in là con gli anni.

Alla fine Mietta ha fatto sapere di non essersi vaccinata per "problemi di salute". A commentare la questione è stato anche il virologo Roberto Burioni, che ha messo in discussione le parole della cantante. Prima, però, ha fatto una premessa: "In nome della privacy la domanda non si può fare, ma mi farebbe molto piacere sapere quale 'motivo di salute' impedisce a Mietta di vaccinarsi". Che continua: "La controindicazione esiste sostanzialmente per quelli con meno di 12 anni e per chi ha recentemente ricevuto un trapianto" ha concluso facendo intendere di credere poco alla motivazione adotta dalla cantante.

Intanto Mietta si è sfogata sui social scrivendo "Trovo vergognoso dovermi giustificare ed essere costretta a mettere in piazza una situazione così privata per la quale non mi ero ancora confrontata con chi intendevo confrontarmi".

