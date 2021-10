Placanica e Schilirò, storie parallele di due servitori dello Stato diventati personaggi mediatici usati dalla politica

Christian Campigli 25 ottobre 2021 a

Due servitori dello Stato. Diventati, loro malgrado, personaggi mediatici. Il primo, usato dalla politica fin quando la sua popolarità era utile e poi buttato via, come un ferro vecchio. La seconda, che danza come un’equilibrista tra Facebook e le televisioni, in attesa di conoscere il proprio futuro. Esiste un filo sottile in apparenza che, a bene vedere, è in realtà piuttosto spesso tra Mario Placanica, il carabiniere ausiliario che, durante il G8 di Genova del 2001 sparò ed uccise Carlo Giuliani e Alessandra Nunzia Schilirò, il vicequestore aggiunto di Roma, sospesa per aver espresso idee contrarie all’imposizione sui luoghi di lavoro del green pass.

L’ex militare per anni è stato una sorta di paladino della destra, che lo considerava un eroe. Interviste, raccolte di fondi per affrontare i processi e una popolarità che il giovane calabrese non ha saputo reggere. Nell’aprile 2005 Placanica è stato dimesso dall'arma dei carabinieri perché valutato non idoneo al servizio, “per infermità dipendente da causa di servizio”, e per tale ragione “reimpiegabile nei ruoli civili dello Stato”. Un anno più tardi, in vista delle elezioni amministrative a Catanzaro, annunciò di volersi candidare alla carica di consigliere comunale con Alleanza Nazionale, di cui si era dichiarato sostenitore ed elettore, salvo poi entrare nella lista civica "Catanzaro con Sergio Abramo", a sostegno del candidato di centrodestra. Ottenne però poche preferenze e non venne eletto. Da qui in poi un paio di processi, tanta depressione e l’oblio. Fino all’intervista di luglio con la trasmissione “In onda” (sul canale televisivo La7), in cui dichiarava di essere costantemente depresso, di non lavorare e di non avere reali scopi nella vita. Parole che fanno male, un autentico cazzotto alla bocca dello stomaco, soprattutto perché pronunciate da un uomo di appena quarant’anni.

Alessandra Schilirò, complice la massiccia diffusione dei social e un volto da attrice, oggi è diventata un autentico portavoce delle istanze no green pass. “Penso che la gente abbia bisogno di parole vere, il green pass è illegittimo”, aveva detto in piazza San Giovanni, lo scorso 25 settembre. “Sono salita sul palco in qualità di liberta cittadina. Il momento storico che stiamo vivendo è di una gravità senza precedenti e a chi dice che manifestare è inutile rispondo che è come denunciare un delitto: a volte puoi scegliere se farlo o no, ma se lo fai c’è qualche possibilità di uscire dall’ingiustizia”. L’ultimo video, nel quale annuncia di fronte allo specchio del bagno (intenta a truccarsi) una nuova ospitata televisiva, ha registrato numeri da capogiro. Quattromila like, quasi quattrocento commenti e duecentoventicinque condivisioni. La sua battaglia l’ha portata a dover rinunciare, almeno temporaneamente, all’amata divisa. In ambiente politico ci sono almeno tre partiti che stanno facendo carte false per poterla candidare alle prossime elezioni politiche del 2023. Un anno e mezzo, un tempo siderale in una società che mangia e consuma personaggi pubblici, eroi e miti con la voracità di un leone. L’augurio, per la poliziotta dagli occhi belli, è che in questi mesi le luci stordenti della popolarità continuino ad inquadrarla. E che l’oblio nel quale vive Mario Placanica resti un esempio unico e non ripetibile.

