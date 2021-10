Covid, 2.535 nuovi contagi e altri 30 decessi: i dati del bollettino di oggi

25 ottobre 2021 a

Sono 2.535 i nuovi contagi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 222.385 tamponi effettuati. Si registrano, secondo i dati del ministero della Salute, altri 30 decessi e 2.626 guariti. Il tasso di positività sale all'1,1% (+0,2 rispetto a domenica): -3 gli ingressi in terapia intensiva mentre i ricoveri nei reparti ordinari Covid salgono di 106 unità.

Intanto sono 88.748.661 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate finora in Italia, l’88,9 per cento di quelle consegnate pari a 99.778.753 di cui 71.158.535 Pfizer/BioNTech, 15.231.808 Moderna, 11.543.524 Vaxzevria (AstraZeneca), 1.844.886 Janssen. È quanto riporta il bollettino sulla campagna vaccinale a cura della presidenza del Consiglio dei ministri, del dicastero della Salute e della struttura commissariale per l’emergenza sanitaria, aggiornato ad oggi. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 44.377.699, l’82,17 per cento della popolazione over 12. Le persone, poi, con almeno una somministrazione sono 46.466.385, pari all’86,03 per cento della popolazione over 12. Le persone con la terza dose addizionale sono 210.960, il 24,03 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. Le persone, infine, oggetto di dose booster sono 819.427, il 27,42 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi.

Ecco la situazione regione per regione (casi totali da inizio pandemia, casi attuali e nuovi casi)

Lombardia: 891.444 (8.492) (119)

Veneto: 477.495 (9.418) (220)

Campania: 463.687 (7.135) (253)

Emilia-Romagna: 430.099 (9.485) (362)

Lazio: 391.963 (8.906) (386)

Piemonte: 383.473 (3.764) (105)

Sicilia: 306.101 (7.030) (443)

Toscana: 287.722 (5.114) (211)

Puglia: 271.538 (2.358) (82)

Friuli Venezia Giulia: 115.766 (1.308) (71)

Marche: 115.565 (1.974) (45)

Liguria: 114.278 (924) (46)

Calabria: 86.582 (2.792) (106)

Abruzzo: 82.372 (1.517) (7)

P.A. Bolzano: 78.289 (895) (22)

Sardegna: 75.983 (1.345) (13)

Umbria: 64.772 (882) (14)

P.A. Trento: 49.060 (346) (18)

Basilicata: 30.637 (782) (6)

Molise: 14.617 (98) (5)

Valle d'Aosta: 12.277 (89) (1)

