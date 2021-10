Oroscopo del Corriere di martedì 26 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

25 ottobre 2021 a

a

a

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di martedì 26 ottobre 2021.

ARIETE: Non vi rendete conto di quanto il vostro comportamento altalenante possa infastidire il partner. Cambiate subito rotta. Stop agli sbalzi di umore.

TORO: Ogni tanto dovresti concederti uno svago e oggi potrebbe essere il giorno giusto. L'influenza degli astri ti consentirà di avere la testa altrove.

GEMELLI: L'ambiguità delle persone potrebbe scioccarti: dovresti costruirti una corazza per cercare di non pensare troppo a ciò che vogliono gli altri.

Oroscopo del Corriere di lunedì 25 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

CANCRO: Volare alto è sempre stato il tuo pregio e il tuo limite: oggi, le conseguenze del tuo atteggiamento si manifestano in tutta la loro essenza.

LEONE: Bravi a inserirvi in un lavoro di squadra, questo è l’atteggiamento vincente affinché le persone possano coinvolgervi nei loro progetti futuri.

VERGINE: Siete più comunicativi del solito. Grazie a questo, ne approfittate per dialogare più direttamente con chi può aver frainteso le vostre intenzioni di recente.

BILANCIA: La sonnolenza rischia di accompagnarti nel corso della giornata: quello che ti manca, del resto, è proprio un bel serbatoio di energie.

Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi lunedì 25 ottobre 2021

SCORPIONE: Vi attende una giornata inusuale in amore, sotto ogni punto di vista. Ma non scoraggiatevi, è normale avere qualche imprevisto.

SAGITTARIO: Qualcosa non va per il verso giusto. Tutto quello che puoi fare è accettare le cose così come si sono sviluppate. Evitate di lanciare accuse verso terzi.

CAPRICORNO: Siete così presi dai vostri problemi, che ultimamente dimenticate l'esistenza di alcune persone. Oggi è il giorno giusto per riallacciare rapporti.

ACQUARIO: La serata si preannuncia allegra e arriverà al termine di una giornata impegnativa. Al top le relazioni sociali, partner compreso.

PESCI: L'appoggio dei pianeti è utile e al momento basterà per avere successo. Qualunque cosa tu faccia, è probabile che ti riesca alla perfezione.

Lotto e Superenalotto, estrazione da record: jackpot da 100 milioni di euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.