Quasi 3000 comuni italiani senza più Bancomat e filiali: in Umbria è una tragedia

25 ottobre 2021 a

a

a

In Italia ci sono 2.800 piccoli Comuni , spesso molto isolati , dove non esiste più la possibilità di prelevare denaro. Non funzionano i Bancomat, e spesso hanno chiuso le filiali bancarie, una difficoltà soprattutto per i più anziani. Secondo i dati elaborati dalla Banca d'Italia e dal sindacato Uilca dal 2016 al 2020 i centri collegati con gli sportelli dove è possibile prelevare denaro sono diminuiti da 36.754 a 34.204, un calo del 6,9%.

Stasera in tv, lunedì 25 ottobre 2021, su Rete 4 c'è Quarta Repubblica con Nicola Porro: anticipazioni e ospiti

I numeri stilati Bankitalia e rielaborati dal sindacato Uilca non possono certo mentire: in quattro anni, dal 2016 al 2020, gli Atm sono diminuiti del 6,9% (da 36.754 a 34.204 unità) ma a calare ancora di più sono le filiali, scese del 19,1% (da 29.039 a 23.480). Sempre nel quadriennio indicato, i Comuni italiani sprovvisti anche di un solo sportello per il prelievo sono ormai diventati 2.800 (un'enormità) con un calo del 9,2% rispetto a fine del 2015. Infine, nell'anno della pandemia si è ridotto il numero di sportelli per prelevare sia dentro le banche che al di fuori. Bancomat Spa comunica, di conseguenza, che nel 2020 ci sono stati 510 milioni di operazioni in meno (il 22% dei prelievi), per un totale di poco inferiore a 80 miliardi e con prelevi medi di 154 euro. Questo "rispecchia il cambio di abitudini dei consumatori nei confronti del contante", afferma la Società.

Banca Mps: ecco perché la trattativa fra Mef e Governo è andata in tilt

E non a caso l'esempio più emblematico è costituito proprio dall'Umbria, una delle regioni con la popolazione più anziana e meno digitalizzata. In tutta Nocera Umbra c'è un solo bancomat e il suo eventuale malfunzionamento costringe i residenti a 30km d'auto fino a Foligno per un prelievo. Fabi Umbria è sul piede di guerra : "Cinque anni fa, in Umbria, si contavano 730 bancomat, ossia il 20% circa in più rispetto a oggi. E le filiali sono diminuite ancora di più" spiega il segretario regionale, Enrico Simonetti, a Repubblica. "Quale danno subisce la comunità di un piccolo paese che vede chiudere l'unica istituzione bancaria nel raggio di decine di chilometri e vede dissolversi rapporti professionali e umani? Chi occuperà il vuoto? Riteniamo che non si possa solo ragionare in termini di redditività, ma che debba esserci una responsabilità sociale verso i territori".

Viterbo, bonus 110% e facciate. Seicento occupati in più nell'edilizia in un anno nella Tuscia | Foto – Corriere di Viterbo

x 1 / 13

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.