Oroscopo del Corriere di lunedì 25 ottobre 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

Ecco le nuove previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali nell'oroscopo del Corriere di lunedì 25 ottobre 2021.

ARIETE: Aggiungi un po' di pepe alla tua vita attraverso nuove attività, è ora di uscire e esplorare cose diverse del solito. Scegli la strada più complicata.

TORO: Oggi potresti essere pervaso da tensioni emotive, cerca di vedere le cose da una diversa prospettiva e non farti trascinare da umori contrastanti.

GEMELLI: Le persone oggi saranno pesanti con te e non perderanno l'occasione di sottolineare i tuoi difetti. Il tuo carattere però è forte e deciso.

CANCRO: Potresti pensare di esercitare maggiormente la tua libertà, rompi le catene che sembrano trattenerti perché non c'è motivo di sentirti ostacolato.

LEONE: Sei nel bel mezzo di una battaglia emotiva in cui qualcuno sta cercando di distorcere le tue parole per farti sembrare il cattivo di turno.

VERGINE: Le amicizie ti fanno stare bene, cerca il loro supporto. I tuoi piani futuri potrebbero essere incerti, ma non preoccuparti di questo e sii forte.

BILANCIA: Oggi non sentirti in dovere di dare un senso immediato a ogni piccola cosa: invece di analizzare tutto, agisci con decisione.

SCORPIONE: Vivete un momento in cui non siete molto attenti a quello che accade intorno a voi. Potrebbe essere uno dei motivi per un errore che pagherete caro.

SAGITTARIO: I problemi del vivere quotidiano vi stanno allontanando dalle dinamiche di coppia. Così facendo togliete energia ai sentimenti. Rifletti più spesso.

CAPRICORNO: Prendi le distanze dal nocciolo emotivo della questione, mantieni un punto di vista neutrale e ne sarai avvantaggiato. L’ispirazione ti assalirà.

ACQUARIO: Oggi è un giorno in cui devi usare la logica. Parla con persone in grado di conoscere i fatti prima di procedere con le decisioni importanti.

PESCI: Le tue emozioni ricevono una spinta di sostegno da coloro che ti circondano, ma non lasciare che questa energia ti dia alla testa.



